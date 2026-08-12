ما بين مارينا ووجهات سياحية.. «يلا ساحل» تدعم تحول الساحل الشمالي إلى وجهة طوال العام.. تفاصيل جديدة

لم يعد الساحل الشمالي مجرد وجهة صيفية، إذ تشهد المنطقة خلال الفترة الأخيرة رواجًا سياحيًا وترفيهيًا متزايدًا، بالتزامن مع تطور البنية التحتية وتنوع الأنشطة والخدمات، بما يدعم تحولها تدريجيًا إلى وجهة تستقبل الزوار على مدار العام.

وتأتي مبادرة «يلا ساحل» ضمن التحركات التي تستهدف تنشيط الحركة السياحية والترفيهية، من خلال جمع الفعاليات الفنية والاجتماعية والترفيهية، بما يدعم توحيد الهوية السياحية للساحل الشمالي وتعزيز جاذبيته.

ويبرز ممشى بلو سايد مارينا كأحد النماذج الجديدة للمساحات المفتوحة في المنطقة، حيث يجمع بين المطاعم والأنشطة التجارية والترفيهية، ويوفر تجربة مختلفة للزوار، بالتزامن مع حالة الرواج التي تشهدها المنطقة.

ويأتي المشروع من تطوير مجموعة السالم بالشراكة مع شركة إماري للتطوير العقاري في منطقة مارينا 5، على مساحة تبلغ نحو 20 ألف متر مربع، ويضم محال ومطاعم ومساحات مفتوحة للأنشطة الاجتماعية والترفيهية.

وتعكس حركة الإقبال على المنطقة تغيرًا في طبيعة الساحل الشمالي، حيث لم تعد جاذبيته مرتبطة فقط بالوحدات السكنية والشواطئ، وإنما أصبحت الأنشطة والخدمات والتجارب المتنوعة عنصرًا أساسيًا في جذب الزوار.

وفى هذا الصدد أشار الدكتور بهاء سالم، رئيس مجلس إدارة مجموعة السالم، إلى أن الساحل الشمالي أصبح مؤهلًا للعمل كوجهة سياحية واستثمارية طوال العام، في ظل مشروعات البنية التحتية والتنمية التي شهدتها المنطقة.

وتكتسب زيادة النشاط السياحي خارج أشهر الذروة أهمية خاصة، لأنها تدعم استمرار الحركة التجارية والترفيهية لفترات أطول، وتوفر للمشروعات والمنشآت العاملة في المنطقة فرصًا أكبر للتشغيل على مدار العام.

كما تسهم الفعاليات والمساحات المفتوحة والمطاعم والمناطق التجارية في خلق تجربة أكثر تكاملًا للزائر، بما يعزز قدرة الساحل الشمالي على المنافسة كوجهة سياحية وترفيهية متكاملة.