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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بشاشة عملاقة وبطارية ضخمة.. هونر تطلق تابلت Honor Pad X9 Max

Honor Pad X9 Max
Honor Pad X9 Max
شيماء عبد المنعم

بعد أن أطلقت شركة هونر جهاز Honor Pad X9 عام 2023، ثم تبعته بإصدار Pad X9a في عام 2025، فاجأت الشركة الأسواق بالكشف عن عضو جديد في السلسلة يحمل اسم Honor Pad X9 Max.

وأعلنت هونر عن الجهاز اللوحي الجديد Honor Pad X9 Max في المملكة المتحدة، حيث يأتي بشاشة كبيرة قياس 13 بوصة، وبطارية بسعة 10100 مللي أمبير في الساعة، ونظام تشغيل Android 16، إلى جانب معالج من سلسلة Snapdragon، وفيما يلي أبرز مواصفات الجهاز ومميزاته وأسعاره.

مواصفات ومميزات Honor Pad X9 Max

يأتي تابلت هونر الجديد Honor Pad X9 Max، بشاشة عملاقة من نوع LCD يبلغ قياسها 13 بوصة بدقة 2500 × 1560 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 700 شمعة في وضع السطوع العالي HBM، ودعم عرض 1.07 مليار لون.

وتوفر الشاشة مجموعة من المزايا الإضافية، من بينها وضع العرض الشبيه بالورق لتقليل إجهاد العين، وتقنية DC Dimming، إلى جانب حصولها على شهادات TÜV Rheinland الخاصة بخفض الضوء الأزرق وتقليل الوميض. كما تتميز بنسبة استحواذ للشاشة على الواجهة الأمامية تبلغ 88%.

Honor Pad X9 Max

ويعمل Honor Pad X9 Max، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 6s 4G Gen 2، مع خيارات تصل إلى 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، مع إمكانية توسيع السعة عبر بطاقات microSD حتى 2 تيرابايت.

ويعتمد الجهاز على بطارية كبيرة بسعة 10100 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات، ووفقا لـ هونر، يمكن للبطارية توفير ما يصل إلى 16 ساعة من تشغيل الفيديو أو نحو 13 ساعة من القراءة بشحنة واحدة.

يعمل Honor Pad X9 Max بواجهة هونر MagicOS 10 المبنية على نظام Android 16، ويقدم عددا من المزايا الذكية مثل ميزة AI Memo لتدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي، ونظام إدارة ملفات بتجربة شبيهة بأجهزة الكمبيوتر المكتبية.

بالإضافة إلى مشاركة الملفات عبر منصات متعددة تشمل أجهزة Android وiOS وHarmonyOS وWindows وmacOS.

Honor Pad X9 Max

ويضم الجهاز كاميرا خلفية بدقة 5 ميجابكسل مع خاصية التركيز التلقائي، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لمكالمات الفيديو والتصوير الذاتي.

يدعم الجهاز نظام صوتي مكونا من أربعة مكبرات صوت مع تقنية IMAX Enhanced، بالإضافة إلى الاتصال عبر Wi-Fi 5 وBluetooth 5.1 ومنفذ USB Type-C.

كما يدعم القلم الاختياري Honor Magic Pencil 4s ولوحة المفاتيح الذكية Smart Bluetooth Keyboard.

ويأتي الجهاز بهيكل نحيف مصنوع من الألومنيوم، بأبعاد تبلغ 297.62 × 192.72 × 6.72 ملم، بينما يبلغ وزنه حوالي 618 جراما.

Honor Pad X9 Max

سعر Honor Pad X9 Max

يتوفر جهاز Honor Pad X9 Max باللون الرمادي، ويبلغ سعره في المملكة المتحدة، لإصدار 4 جيجابايت رام مع 128 جيجابايت تخزين نحو 349.99 جنيها إسترلينيا (حوالي 470 دولارا)، بينما يصل سعر إصدار 6 جيجابايت رام مع 256 جيجابايت تخزين إلى 449.99 جنيها إسترلينيا (حوالي 600 دولار).

Honor Pad X9 Max جهاز لوحي هونر

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