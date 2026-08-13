أخبار التكنولوجيا | جوجل تكشف عن هواتف Pixel 11 Pro وPro XL و11 Pro Fold.. آبل تكشف بالخطأ عن 6 هواتف آيفون قادمة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشفت شركة جوجل، عن مجموعة واسعة من منتجاتها الجديدة ضمن فعاليتها السنوية Made by Google، لتضع أحدث أجهزتها في مواجهة المنافسة القوية في سوق الهواتف والساعات الذكية.





هونر تكشف عن هاتف Robot Phone بكاميرا روبوتية تدور 360 درجة



بعد أشهر من التشويق والتسريبات، كشفت شركة هونر رسميا عن هاتف Robot Phone، والذي يأتي مزودا بأول نظام كاميرا جيمبال روبوتي مدمج في هيكل الهاتف، إلى جانب منظومة ذكاء اصطناعي متقدمة تحمل اسم YOYO Pro.

كشفت شركة شاومي رسميا عن هاتفيها الجديدين Redmi K100 Pro وRedmi K100 Pro Max، ضمن أحدث أجيال سلسلة K، مع مواصفات قوية تشمل معالجات رائدة، وشاشات بمعدل تحديث مرتفع، وكاميرات بدقة 200 ميجابكسل، إلى جانب بطاريات ضخمة.



أطلقت شركة هواوي، رسميا ساعتيها الذكيتين الجديدتين Watch GT 7 وWatch GT 7 Pro في الصين، إلى جانب عدد من منتجاتها الجديدة، لتقدم الساعتان ترقيات محدودة مقارنة بسلسلة Watch GT 6 السابقة، مع تحسينات في تتبع الصحة والرياضة وتصميم أكثر فخامة في إصدار Pro.

كشفت النسخة التجريبية الخامسة من نظام iOS 27 عن تفاصيل جديدة بشأن هواتف آيفون المقبلة، بعدما عثر باحثون على إشارات مخفية داخل ملفات النظام تشير إلى ستة طرازات جديدة تستعد آبل لطرحها خلال الفترة المقبلة.

كشفت شركة جوجل، عن مجموعة واسعة من منتجاتها الجديدة ضمن فعاليتها السنوية Made by Google، لتضع أحدث أجهزتها في مواجهة المنافسة القوية في سوق الهواتف والساعات الذكية.