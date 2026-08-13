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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | جوجل تكشف عن هواتف Pixel 11 Pro وPro XL و11 Pro Fold.. آبل تكشف بالخطأ عن 6 هواتف آيفون قادمة

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

ثلاثي بكسل تشعل المنافسة.. جوجل تكشف عن Pixel 11 Pro وPro XL و11 Pro Fold
 

كشفت شركة جوجل، عن مجموعة واسعة من منتجاتها الجديدة ضمن فعاليتها السنوية Made by Google، لتضع أحدث أجهزتها في مواجهة المنافسة القوية في سوق الهواتف والساعات الذكية. 


 

هونر تكشف عن هاتف Robot Phone بكاميرا روبوتية تدور 360 درجة
 

بعد أشهر من التشويق والتسريبات، كشفت شركة هونر رسميا عن هاتف Robot Phone، والذي يأتي مزودا بأول نظام كاميرا جيمبال روبوتي مدمج في هيكل الهاتف، إلى جانب منظومة ذكاء اصطناعي متقدمة تحمل اسم YOYO Pro.

قوة الفلاجشيب بسعر منافس.. شاومي تطلق Redmi K100 Pro وK100 Pro Max

كشفت شركة شاومي رسميا عن هاتفيها الجديدين Redmi K100 Pro وRedmi K100 Pro Max، ضمن أحدث أجيال سلسلة K، مع مواصفات قوية تشمل معالجات رائدة، وشاشات بمعدل تحديث مرتفع، وكاميرات بدقة 200 ميجابكسل، إلى جانب بطاريات ضخمة.


ببطارية لا تنتهي.. هواوي تكشف عن ساعتي Watch GT 7 وGT 7 Pro بمواصفات متطورة


أطلقت شركة هواوي، رسميا ساعتيها الذكيتين الجديدتين Watch GT 7 وWatch GT 7 Pro في الصين، إلى جانب عدد من منتجاتها الجديدة، لتقدم الساعتان ترقيات محدودة مقارنة بسلسلة Watch GT 6 السابقة، مع تحسينات في تتبع الصحة والرياضة وتصميم أكثر فخامة في إصدار Pro.

تسريب خطير من داخل iOS 27 .. آبل تكشف بالخطأ عن 6 هواتف آيفون قادمة

 

كشفت النسخة التجريبية الخامسة من نظام iOS 27 عن تفاصيل جديدة بشأن هواتف آيفون المقبلة، بعدما عثر باحثون على إشارات مخفية داخل ملفات النظام تشير إلى ستة طرازات جديدة تستعد آبل لطرحها خلال الفترة المقبلة.

من Pixel 11 إلى Pixel Tag.. كل ما أعلنت عنه جوجل في حدث Made by Google

 

كشفت شركة جوجل، عن مجموعة واسعة من منتجاتها الجديدة ضمن فعاليتها السنوية Made by Google، لتضع أحدث أجهزتها في مواجهة المنافسة القوية في سوق الهواتف والساعات الذكية.

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا التكنولوجيا

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