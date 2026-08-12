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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ثلاثي بكسل تشعل المنافسة.. جوجل تكشف عن Pixel 11 Pro وPro XL و11 Pro Fold

Pixel 11 Pro
Pixel 11 Pro
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة جوجل، عن مجموعة واسعة من منتجاتها الجديدة ضمن فعاليتها السنوية Made by Google، لتضع أحدث أجهزتها في مواجهة المنافسة القوية في سوق الهواتف والساعات الذكية. 

وأعلنت الشركة عن سلسلة Pixel 11، وساعة Pixel Watch 5، إلى جانب أول جهاز تتبع من تطويرها يحمل اسم Pixel Tag، وتضم سلسلة الهواتف الجديدة أربعة طرازات هي: Pixel 11 وPixel 11 Pro وPixel 11 Pro XL وPixel 11 Pro Fold. 

Pixel 11 Pro بشاشة 6.3 بوصة وبطارية 4850 مللي أمبير

يأتي هاتف جوجل Pixel 11 Pro بشاشة OLED من نوع LTPO بقياس 6.3 بوصة ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، ليضعه ذلك في الفئة نفسها تقريبا مع iPhone 17 Pro وGalaxy S26.

ويحصل الهاتف على بطارية بسعة 4850 مللي أمبير، بينما تواصل جوجل تجنب المنافسة في سباق أرقام سعة البطاريات الكبيرة. ويدعم الهاتف شحنا سلكيا بقدرة 30 وات، إلى جانب الشحن اللاسلكي المغناطيسي عبر تقنية Pixelsnap.

Pixel 11 Pro

Pixel 11 Pro XL.. شاشة أكبر وبطارية أقل

أما Pixel 11 Pro XL فيأتي بشاشة LTPO OLED أكبر قياسا، تبلغ 6.8 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز. ورغم الزيادة الكبيرة في حجم الهاتف، ارتفعت سعة البطارية بصورة محدودة إلى 5115 مللي أمبير.

واللافت أن هذه السعة تمثل تراجعا مقارنة بالجيل السابق الذي جاء ببطارية 5200 مللي أمبير، لكنها لا تزال أعلى قليلا من بطارية Galaxy S26 Ultra البالغة 5000 مللي أمبير.

وتراهن جوجل على كفاءة استهلاك الطاقة الأفضل لمعالج Tensor G6 لتعويض انخفاض السعة وتحقيق عمر بطارية أطول، خصوصا أن عمر البطارية كان من أبرز نقاط الضعف في هواتف Pixel 10 Pro، ويدعم إصدار Pro XL شحنا سلكيا أسرع بقدرة 45 وات.

كاميرات احترافية مشتركة بين Pro وPro XL

ورغم صعوبة التمييز بين Pixel 11 وPixel 11 Pro من الناحية الخارجية، فإن إصدار Pro يحصل على منظومة كاميرات أكثر تطورا، وهي نفسها الموجودة في إصدار Pro XL.

وتتضمن المنظومة كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر كبير وتثبيت بصري للصورة OIS، إلى جانب كاميرا بيريسكوب بدقة 48 ميجابكسل وتقريب بصري 5x مع OIS، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل مزودة بالتركيز التلقائي.

Pro وPro XL

Pixel 11 Pro Fold ينضم إلى منظومة HiLight

لا تقتصر ميزة HiLight على الهواتف التقليدية، إذ تصل أيضا إلى هاتف جوجل Pixel 11 Pro Fold، حيث توجد لمبة الإشعارات ضمن جزيرة الكاميرات الخلفية.

وتضم الجزيرة كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع OIS، وكاميرا بيريسكوب بدقة 10.8 ميجابكسل مع تقريب 5x وتثبيت بصري، إضافة إلى كاميرا فائقة الاتساع بدقة 10.5 ميجابكسل.

ورفعت جوجل قياس الشاشة الخارجية من 6.4 إلى 6.5 بوصة، مع استمرارها في استخدام نسبة أبعاد طويلة، بينما تبقى الشاشة الداخلية بقياس 8.0 بوصات.

ويحافظ الهاتف القابل للطي على تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء، وهو أعلى مستوى للحماية من دخول الغبار، كما يتيح للهاتف تحمل الغمر في المياه.

لكن البطارية شهدت تراجعا أكبر، إذ يأتي Pixel 11 Pro Fold بسعة 4800 مللي أمبير، مقارنة بـ5015 مللي أمبير في الجيل السابق، كما تقل عن بطارية Galaxy Z Fold8 البالغة 5000 مللي أمبير. 

ورغم ذلك، تقول جوجل إن الهاتف لا يزال قادرا على توفير عمر بطارية يصل إلى 24 ساعة، كما في الجيل السابق.

Pixel 11 Pro Fold

جوجل تعيد إحياء لمبة الإشعارات مع هواتف Pixel 11 بلمسة من الذكاء الاصطناعي

بعد أن تراجعت لمبات الإشعارات التقليدية عن الواجهة وحلت محلها الشاشات التي تعمل دائما، يبدو أن جوجل تسعى لإعادة هذه الميزة إلى الهواتف الذكية، ولكن بصورة أكثر تطورا تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وتتمثل الميزة الجديدة في HiLight، وهي لمبة إشعارات تقع بجوار عدسات الكاميرا الخلفية في سلسلة Pixel 11، وتضيء الميزة عند وضع الهاتف ووجهه إلى الأسفل، ويمكنها تنبيه المستخدم عند تلقي مكالمة من جهة اتصال مفضلة، كما تضيء أثناء التحدث مع مساعد Gemini.

HiLight.. لمبة إشعارات لعصر الذكاء الاصطناعي

وبالتزامن مع ذلك، تقدم جوجل نسخة أكثر تطورا من Gemini للهواتف الذكية، على أن تصل لاحقا إلى الساعات الذكية، تحت اسم Gemini Intelligence. 

وتعتمد هذه القدرات الجديدة على القوة الحاسوبية الإضافية لمعالج Tensor G6، الذي يعد أول معالج للهواتف الذكية يتم تصنيعه بتقنية 2 نانومتر لدى TSMC، والثاني منذ انتهاء شراكة جوجل مع سامسونج في تصنيع معالجاتها.

ومن المفارقات أن الذكاء الاصطناعي نفسه كان سببا في خفض سعة الذاكرة العشوائية في بعض الإصدارات، فبعدما جاءت هواتف Pixel Pro العام الماضي بذاكرة رام سعتها 16 جيجابايت في جميع خيارات التخزين، تبدأ إصدارات هذا العام بـ12 جيجابايت في نسخة 256 جيجابايت، وترتفع إلى 16 جيجابايت في نسختي 512 جيجابايت و1 تيرابايت.

كما أصبح Pixel 11 Pro الأساسي متاحا بسعة تخزين تبدأ من 256 جيجابايت، وهي خطوة إيجابية، خصوصا أن إصدار 128 جيجابايت من Pixel 10 Pro كان يعتمد على ذاكرة تخزين UFS 3.1 الأبطأ.

ويعتمد Tensor G6 على نظام تبريد بغرفة بخار، إلى جانب شريحة الأمان Titan M3 التي توفر دعما للتشفير المقاوم للحوسبة الكمومية.

Pixel 11

الألوان وموعد الطلب المسبق

تأتي هواتف Pixel 11 Pro وPixel 11 Pro XL بألوان مختلفة عن Pixel 11 التقليدي، وهي: Dune وLight Fog وMidnight Haze وPine.

أما Pixel 11 Pro Fold فيتوفر بلوني Midnight وPine.

وبدأت جوجل استقبال الطلبات المسبقة على Pixel 11 Pro وPixel 11 Pro XL وPixel 11 Pro Fold اعتبارا من اليوم، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل أسعار الطرز الجديدة قريبا.

Pixel 11 Pro جوجل Made by Google الذكاء الاصطناعي

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