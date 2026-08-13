قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يتراس اجتماع الحكومة الأسبوعي في العلمين الجديدة
الاحتلال: القوات تُخلي منازل الفلسطينيين في قصرة تمهيدًا للاستيلاء عليها
أشرف زكي يتقدّم ببلاغ ضد مُروّجي شائعة وفاة الفنان توفيق عبدالحميد
رئيس الوزراء يشهد توقيع 6 اتفاقيات لتطوير 23 مركز شباب بالمحافظات
ردًا على ترامب.. قوات الباسيج: مضيق هرمز تحت سيطرة ​وإدارة إيران
5 تريليونات جنيه استثمارات في قطاع الكهرباء منذ 2014.. ماهر عزيز يكشف التفاصيل
القبض على البلوجر دهب أشرف بتهمة التعدي على طفلتين في المقطم
النائب العام يدشن الحسابات الرسمية لمعهد البحوث الجنائية | فيديو
قفزة بين الأرض والسماء.. أجرأ لقطة للكسوف| هل كانت حقيقية أم خدعة بصرية؟
فر هاربا.. إحالة طالب للمحاكمة بتهمة إصابة فرد شرطة بسيارته في الأزبكية
وكيل أفريقية النواب يزف بشرى سارة بشأن سيارات ذوي الإعاقة في الموانئ
مرصد القطامية يرصد مذنبًا دوريًا بعد نشاط مفاجئ وزيادة ملحوظة في لمعانه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الكهرباء تصعق الموجة الحارة وتتغلب على ذروة الاستهلاك.. أحمال قياسية تصل إلى 40200 ميجاوات

الكهرباء
الكهرباء
وفاء نور الدين

وصول  الحمل الأقصى للشبكة القومية للكهرباء الي  40200 ميجاوات،  ليس مجرد رقم قياسي جديد في استهلاك الكهرباء، وإنما هو  اختبار عملي لقدرة منظومة الكهرباء على التعامل مع الارتفاعات المتتالية في الطلب خلال موجات الحرارة الشديدة، في الوقت الذي أكدت فيه مؤشرات التشغيل نجاح الشبكة في استيعاب هذه الأحمال والحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية.

وسجل الحمل الأقصى للشبكة اليوم 40200 ميجاوات، بزيادة 200 ميجاوات عن الحمل المسجل أمس الثلاثاء، والبالغ 40000 ميجاوات، ليصل الاستهلاك إلى مستوى لم يسبق للشبكة القومية للكهرباء بلوغه من قبل. وجاء ذلك بالتزامن مع استمرار الموجة الحارة  ، بما أدى إلى زيادة الطلب على الطاقة على مدار الأيام الماضية.

ورغم بلوغ الأحمال مستوى قياسيًا، تمكنت الشبكة الموحدة من استيعاب الزيادة والحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية واستمرارية التيار بمختلف الجهود ولجميع الاستخدامات، وهو ما يعكس جاهزية المنظومة للتعامل مع ذروة الطلب خلال فصل الصيف.

اختبار لاستعدادات الشبكة 

تكشف أرقام الأحمال الحالية عن حجم الاختبار الذي تواجهه الشبكة، ارتفاع الحمل الأقصى اليوم إلى 40200 ميجاوات، متجاوزًا حاجز الـ40 ألف ميجاوات لأول مرة، دون أن تمنع الزيادة القياسية الشبكة من مواصلة استقرار التغذية الكهربائية.

كما تواصل وزارة الكهرباء رفع درجات الاستعداد على مستوى قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، مع زيادة أعداد فرق الدعم والمتابعة والصيانة وأطقم السلامة والصحة المهنية، وتكثيف لجان المرور والتفتيش، إلى جانب دعم مراكز خدمة المواطنين ومنظومة تلقي الشكاوى والبلاغات لضمان سرعة الاستجابة.

وبذلك، فإن الرقم القياسي الجديد الذي سجلته الأحمال لا يمثل فقط ارتفاعًا في استهلاك الكهرباء، وإنما يعكس أيضًا حجم الطلب الذي أصبحت الشبكة قادرة على استيعابه، ويقدم اختبارًا عمليًا لخطة الاستعداد لصيف 2026، التي قامت منذ البداية على تأمين الوقود، ورفع كفاءة التشغيل، وإضافة قدرات جديدة، والاستعداد بالسيناريوهات والبدائل، والتنسيق المستمر بين قطاعات الدولة المعنية.

ومع استمرار الموجة الحارة، يظل ارتفاع الأحمال مرشحًا لمواصلة الصعود، إلا أن تسجيل 40200 ميجاوات مع الحفاظ على استقرار التغذية يبرز حتى الآن قدرة منظومة الكهرباء على مواجهة الزيادة في الاستهلاك خلال ذروة الصيف.

خطة الكهرباء لاستقبال فصل الصيف

النجاح في التعامل مع أحمال المرتفعة التي لم تصل إليها الشبكة في تاريخها  يأتي في إطار خطة الوزارة لمواجهة زيادة الاستهلاك  خلال في فصل الصيف بعدما جرى وضع سيناريوهات وبدائل تشغيلية للتعامل مع الارتفاع المتوقع في الطلب، مع استمرار الرصد الدائم لمؤشرات الاستهلاك والأحمال والتعامل مع المتغيرات بصورة ديناميكية.

وكانت وزارتا الكهرباء والبترول قد عقدتا في يونيو الماضي اجتماعًا لمراجعة خطة العمل المشتركة خلال فصل الصيف، في ضوء توقعات بارتفاع الطلب على الطاقة بنحو 8% مقارنة بالعام السابق، مع التأكيد على توفير الوقود المكافئ اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء وضمان استقرار الشبكة خلال فترات الذروة.

وتقوم الخطة على مجموعة متكاملة من الإجراءات، لا تقتصر على توفير قدرات التوليد، وإنما تشمل تحسين كفاءة تشغيل محطات الكهرباء وخفض استهلاك الوقود، إلى جانب تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة.

حيث أعلنت وزارة الكهرباء تطبيق أنماط تشغيل جديدة أسهمت في خفض استهلاك الوقود لكل كيلووات إلى أقل من 170 جرامًا، إلى جانب خطة لإضافة نحو 2200 ميجاوات من مشروعات الطاقة المتجددة وربط 1300 ميجاوات ساعة من بطاريات تخزين الطاقة على الشبكة خلال العام الجاري، بما يدعم استقرار الشبكة خاصة خلال فترات الذروة.

تنسيق مستمر بين الكهرباء والبترول

يعد تأمين الوقود أحد المحاور الرئيسية التي قامت عليها خطة صيف 2026، في ظل الاعتماد على الغاز الطبيعي والوقود اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، ولذلك جرى التأكيد على استمرار التنسيق والتكامل بين وزارتي الكهرباء والبترول ومتابعة احتياجات محطات التوليد بصورة مستمرة.

وأكد وزير البترول أن العمل يتم كفريق واحد مع وزارة الكهرباء لتنفيذ خطة الدولة لتأمين احتياجات الطاقة خلال الصيف، مع إعداد سيناريوهات مسبقة للتعامل مع مختلف المتغيرات .

 غفي نهاية يوليو، أكدت وزارة البترول أن إمدادات الغاز والوقود لمحطات الكهرباء مؤمّنة بالكامل، مع استمرار متابعة منظومة الإمداد على مدار الساعة ومراجعة سيناريوهات التشغيل وخطط الطوارئ لضمان سرعة التعامل مع أي متغيرات.

 

الكهرباء خطة الكهرباء لفصل الصيف وزارة الكهرباء وزارة البترول استهلاك الكهرباء الموجة الحارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

منتخب مصر يكشف حقيقة طلب حسام حسن الاستغناء عن سعفان الصغير وعبد الواحد

الطقس

انخفاض مفاجئ وأمطار.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

السيدة التي تقف وراء ترامب

أنا مجرد امرأة حامل.. من هي السيدة التي أثارت نظريات المؤامرة خلف ترامب؟

العام الدراسي 2027

موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس والجامعات |قرار نهائي يحسم الجدل

فرج عامر

فرج عامر: ثلاثي الأهلي انتهى بهم المطاف في بيراميدز

عبدالله السعيد

بين صفقة القرن وفسخ العقد.. علاقة عبدالله السعيد والزمالك أغرب حكايات الكرة المصرية

يوسف بلعمري

رسمياً.. إصابة يوسف بلعمري بقطع في الرباط الصليبي

عبد الله السعيد

محمد أضا يكشف مستجدات أزمة ثلاثي الزمالك.. مفاجأة حول عبد الله السعيد

ترشيحاتنا

محمود صلاح

شوبير يكشف سبب تأخر انتقال محمود صلاح إلى النادي الأهلي

باريس سان جيرمان

لويس إنريكي يواصل كتابة التاريخ مع باريس سان جيرمان

الدوري السعودي

انطلاق الدوري السعودي ..مواعيد مباريات اليوم الخميس 13-8-2026 والقنوات الناقلة

بالصور

ليس ما تأكله فقط.. توقيت وجباتك قد يغير صحتك

تناول الطعام ليلًا قد يؤثر على الصحة
تناول الطعام ليلًا قد يؤثر على الصحة
تناول الطعام ليلًا قد يؤثر على الصحة

عيار 21 يصعد 120 جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

استقرار الدولار وانخفاض الريال..أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

كارمن سليمان تبهر متابعيها بـ لوك صيفي في أحدث ظهور

كارمن سليمان
كارمن سليمان
كارمن سليمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد