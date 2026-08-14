نائب ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي

أعرب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، عن ثقته بانتهاء الأزمة مع إيران، بتعزيز موقف الولايات المتحدة ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي.



وقال نائب الرئيس الأمريكي إن عودة الاستقرار إلى مضيق هرمز ستضمن استقرار أسعار النفط والغاز للشعب الأمريكي، مؤكدا أن المشكلة تكمن في أن الإيرانيين يقطعون وعودا لا يوفون بها ويبرمون اتفاقا ثم لا يلتزمون ببنوده.



وأمس الخميس قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، إن الجيش الأمريكي قادر على إبقاء الحصار على الموانئ الإيرانية طالما دعت الحاجة.



وأوضح وزير الدفاع الأمريكي أنه "بإمكان البحرية الأمريكية الحفاظ على حصار كهذا إلى أجل غير مسمى لأننا سنقوم بتدوير السفن ذهاباً وإياباً، كما فعلنا، وسنستمر في ذلك"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف هيجسيث أن التقارير التي تتحدث عن سوء الأوضاع على متن حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن "مضللة تماماً".