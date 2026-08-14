قمة استثنائية.. ولي العهد السعودي يلتقي قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر.



وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون بين المملكة والولايات المتحدة في المجالات الدفاعية، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأمس الخميس، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية أمرا ملكيا يوم الخميس بإعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وبأعضائه الحاليين.



وأصدر الملك سلمان، اليوم ثلاثة أوامر ملكية، فيما يلي نصوصها، كان على رأسها إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد وبأعضائه الحاليين.