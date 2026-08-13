خطوة عسكرية جديدة.. السعودية تقود التحالف البحري الدفاعي وباكستان تتولى نائب القيادة

أعلنت وزارة الدفاع السعودية يوم الخميس أن اجتماع التخطيط الثالث للتحالف البحري الدفاعي انعقد في جدة بمشاركة 39 دولة، ووقعت 15 دولة وقعت على البيان المشترك لتأسيس التحالف.

وأوضحت الدفاع السعودية في بيان لها أنه تم الاتفاق على أن يكون نائب قائد التحالف البحري الدفاعي من باكستان.

وأشارت إلى أن الاجتماع خطوة رئيسية نحو تفعيل التحالف ويأتي هذا التطور بالتوازي مع التقدم المتسارع في استكمال عناصر البناء المؤسسي، بما في ذلك تعيين قائد التحالف من السعودية، والتوافق على أن يكون نائب قائد التحالف في دورته الأولى من باكستان، وتحديد المقر المخصص لقيادة التحالف واعتماد شعاره ، إلى جانب استكمال الأطر التنظيمية والتخطيطية والأدلة المرجعية اللازمة لبدء أعماله.

وأضاف البيان أن الاجتماع أسهم في استكمال الترتيبات العملية لتفعيل أجهزة التحالف وقيادته متعددة الجنسيات، تمهيداً لبدء استقبال الضباط والكوادر المشاركة من الدول الأعضاء ودمجهم ضمن هيكل القيادة والأركان المشتركة، ومركز العمليات والتنسيق البحري المشترك، ومركز استخبارات التحالف، بما يسرّع بناء قدراته العملياتية ويعزز جاهزيته للاضطلاع بمهامه الدفاعية ضمن قطاع مسؤوليته.