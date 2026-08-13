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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ماذا يحدث للذهب في الدول العربية؟ هبوط مفاجئ للذهب في السعودية والإمارات وقطر

تراجع مفاجئ لأسعار الذهب في الدول العربية اليوم
تراجع مفاجئ لأسعار الذهب في الدول العربية اليوم
رانيا أيمن

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 13 أغسطس 2026 تراجعًا مفاجئاً في عدد من الدول العربية، بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب في مصر، لتتحرك أسعار المعدن الأصفر بين الهبوط الواضح والتراجعات المحدودة التي تقترب من الاستقرار، وسجلت أسعار الذهب في السعودية والإمارات وقطر تراجعًا ملحوظًا مقارنة بأسعار أمس، بينما جاءت حركة الأسعار في الكويت أكثر هدوءًا مع انخفاضات طفيفة، في الوقت الذي تتراجع فيه أسعار الذهب محليًا في مصر بشكل طفيف أيضًا.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 527.74 ريال سعودي، متراجعًا بقيمة 6.41 ريالات عن أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 461.77 ريال سعودي، بانخفاض قدره 5.61 ريالات.

سعر الذهب في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 395.81 ريال سعودي، متراجعًا بقيمة 4.80 ريالات.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 3694.20 ريال سعودي، منخفضًا بقيمة 44.84 ريالًا عن سعر أمس.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 514.30 درهم إماراتي، متراجعًا بقيمة 6.24 دراهم عن أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 450.01 درهم، بانخفاض قدره 5.46 دراهم.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 385.72 درهم، متراجعًا بقيمة 4.68 دراهم.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 3600.08 درهم، بانخفاض قدره 43.70 درهم عن سعر أمس.

أسعار الذهب في قطر اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 510.52 ريال قطري، متراجعًا بقيمة 6.49 ريالات عن أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 446.71 ريال قطري، بانخفاض قدره 5.68 ريالات.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 382.89 ريال قطري، متراجعًا بقيمة 4.87 ريالات.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 3573.65 ريال قطري، بانخفاض قدره 45.45 ريالًا عن سعر أمس.

أسعار الذهب في الكويت اليوم

شهدت أسعار الذهب في الكويت تراجعًا طفيفًا يميل إلى الاستقرار، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 43.24 دينار كويتي، بانخفاض قدره 0.53 دينار عن أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 37.84 دينار، متراجعًا بقيمة 0.46 دينار.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 32.43 دينار، بانخفاض قدره 0.39 دينار.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 302.69 دينار كويتي، متراجعًا بقيمة 3.68 دنانير عن سعر أمس.

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