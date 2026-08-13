مدحت الكمار : منصة شباب مصر تجسد رؤية الرئيس السيسي

أكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق منصة وطنية تفاعلية تحت رعايته لطرح أفكار ومبادرات شباب مصر، تمثل خطوة مهمة لترسيخ مشاركة الشباب في العمل العام وتعزيز الاستفادة من طاقاتهم وأفكارهم في خدمة المجتمع.

وقال الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس إيمان القيادة السياسية بأن الشباب المصري ليسوا مجرد مستفيدين من خطط التنمية، وإنما شركاء أساسيون في صياغة المستقبل وصناعة الحلول، مشيرًا إلى أن إتاحة مساحة مفتوحة أمامهم لعرض أفكارهم ومبادراتهم يعزز الحوار والتواصل بين الدولة والأجيال الجديدة.



وأضاف عضو صناعة البرلمان، أن المنصة الوطنية تمثل فرصة حقيقية لاكتشاف الأفكار المبتكرة والمبادرات الواعدة، ومنحها الدعم اللازم حتى تتحول من مجرد أفكار إلى مشروعات ومبادرات ذات تأثير ملموس على المجتمع، مؤكدًا أن مصر تمتلك قاعدة كبيرة من الشباب القادرين على تقديم حلول مبتكرة في مختلف المجالات.

وأشار الكمار، إلى أن تكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية، يعكس حرص القيادة السياسية على أن تكون المنصة الجديدة جزءًا من منظومة متكاملة لتأهيل الشباب وتمكينهم والاستفادة من قدراتهم.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن توجيه الرئيس بتعزيز ثقافة العمل التطوعي والانتماء والمسؤولية الوطنية يحمل أهمية كبيرة، لأن بناء الإنسان لا يرتبط فقط بالتعليم والتدريب، وإنما يمتد إلى ترسيخ قيم المشاركة المجتمعية والعمل من أجل الصالح العام.

وأكد مدحت الكمار، أن المبادرة يمكن أن تفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب للمشاركة في مواجهة التحديات المجتمعية، وطرح رؤى وأفكار تسهم في تحسين الخدمات وتطوير المجتمع، بما يتوافق مع أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وبناء كوادر شابة قادرة على تحمل المسؤولية.

وشدد نائب القليوبية، على أهمية أن تتضمن المنصة آليات واضحة لاستقبال الأفكار ودراستها وتقييم المبادرات الجادة، مع توفير قنوات تواصل فعالة تضمن وصول المقترحات إلى الجهات المختصة والاستفادة منها على أرض الواقع.

واختتم النائب مدحت الكمار حديثه، بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي بمناسبة اليوم العالمي للشباب تمثل رسالة ثقة ودعم للشباب المصري، وتؤكد استمرار الدولة في منحهم مساحة أكبر للمشاركة والتعبير عن رؤاهم، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على مواصلة مسيرة البناء والتنمية.