قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصدر أمريكي: زيارة كوشنر إلى إسرائيل قيد الدراسة.. وتقارير ترجح توجهه إلى القاهرة
طب وهندسة.. التخصصات المطلوبة لأكاديمية الشرطة 2026
تفاصيل سعر أكبر عيار ذهب الآن
بعد مؤبد طالب الشرقية.. كيف تكتشف جميع خطوط المحمول المسجلة باسمك؟
خبير: ترامب واثق من تدمير قدرة إيران العسكرية لتأمين مضيق هرمز
ارتفاع سعر الذهب اليوم 14 أغسطس 2026.. وعيار 21 يسجل زيادة جديدة
عزلة اقتصادية لم يسبق لها مثيل.. وزير الخزانة الأمريكي يهدد إيران
بعد تمرد أوروبا والكاريبي.. 6 اتحادات عربية تدعم إنفانتينو
سعر أكبر دولار في البنوك الآن
أسامة حمدي: الأنسولين ضرورة أساسية للأطفال المصابين بالنوع الأول
مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم.. مفاجأة سارة وقائمة الكليات المتاحة
علي محمود: أبو تريكة مثلي الأعلى وجمهور الأهلي اللاعب رقم واحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مدحت الكمار : منصة شباب مصر تجسد رؤية الرئيس السيسي

مدحت الكمار
مدحت الكمار
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق منصة وطنية تفاعلية تحت رعايته لطرح أفكار ومبادرات شباب مصر، تمثل خطوة مهمة لترسيخ مشاركة الشباب في العمل العام وتعزيز الاستفادة من طاقاتهم وأفكارهم في خدمة المجتمع.

وقال الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس إيمان القيادة السياسية بأن الشباب المصري ليسوا مجرد مستفيدين من خطط التنمية، وإنما شركاء أساسيون في صياغة المستقبل وصناعة الحلول، مشيرًا إلى أن إتاحة مساحة مفتوحة أمامهم لعرض أفكارهم ومبادراتهم يعزز الحوار والتواصل بين الدولة والأجيال الجديدة.


وأضاف عضو صناعة البرلمان، أن المنصة الوطنية تمثل فرصة حقيقية لاكتشاف الأفكار المبتكرة والمبادرات الواعدة، ومنحها الدعم اللازم حتى تتحول من مجرد أفكار إلى مشروعات ومبادرات ذات تأثير ملموس على المجتمع، مؤكدًا أن مصر تمتلك قاعدة كبيرة من الشباب القادرين على تقديم حلول مبتكرة في مختلف المجالات.

وأشار الكمار، إلى أن تكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية، يعكس حرص القيادة السياسية على أن تكون المنصة الجديدة جزءًا من منظومة متكاملة لتأهيل الشباب وتمكينهم والاستفادة من قدراتهم.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن توجيه الرئيس بتعزيز ثقافة العمل التطوعي والانتماء والمسؤولية الوطنية يحمل أهمية كبيرة، لأن بناء الإنسان لا يرتبط فقط بالتعليم والتدريب، وإنما يمتد إلى ترسيخ قيم المشاركة المجتمعية والعمل من أجل الصالح العام.

وأكد مدحت الكمار، أن المبادرة يمكن أن تفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب للمشاركة في مواجهة التحديات المجتمعية، وطرح رؤى وأفكار تسهم في تحسين الخدمات وتطوير المجتمع، بما يتوافق مع أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وبناء كوادر شابة قادرة على تحمل المسؤولية.

وشدد نائب القليوبية، على أهمية أن تتضمن المنصة آليات واضحة لاستقبال الأفكار ودراستها وتقييم المبادرات الجادة، مع توفير قنوات تواصل فعالة تضمن وصول المقترحات إلى الجهات المختصة والاستفادة منها على أرض الواقع.

واختتم النائب مدحت الكمار حديثه، بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي بمناسبة اليوم العالمي للشباب تمثل رسالة ثقة ودعم للشباب المصري، وتؤكد استمرار الدولة في منحهم مساحة أكبر للمشاركة والتعبير عن رؤاهم، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على مواصلة مسيرة البناء والتنمية.

النائب مدحت الكمار الرئيس عبد الفتاح السيسي منصة وطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1800 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الجنيه الذهب

زاد 1080 جنيهًا.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن

بطاقة الرقم القومي

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي 2026 أونلاين.. الخطوات والرسوم ومواعيد الاستلام

بعد الـ40 درجة.. الأرصاد تكشف موعد الانخفاض الكبير في الحرارة

بعد الـ40 درجة.. الأرصاد تكشف موعد الانخفاض الكبير في الحرارة

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2026 وأسعار التذاكر بعد التطوير

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2026 وأسعار التذاكر بعد التطوير

خالد الغندور

رد فعل صادم من خالد الغندور على عودة أكرم توفيق للأهلي.. بتعملوها إزاي دي؟

نادي الزمالك

تفتكر ممكن يحصل؟.. خبير لوائح يلمح لمفاجأة في الزمالك بعد بيان عبد الله السعيد

جريمة

مهندس ينهي حياة زوجته وأولاده وحماته بالرصاص في 15 مايو

ترشيحاتنا

لجين خليفة تعيد سيناريو دينا الشربيني

لجين خليفة تعيد سيناريو دينا الشربيني مع عمرو دياب.. ما القصة؟

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة.. تحذيرات وتعليمات للمصطافين من أجل سلامتهم

ازمة مذيع الجنازات

نفقة 400 جنيه.. طليقة أحمد خليل مذيع الجنازات تكشف عن أزمتها

فيديو

تامر فرج وزوجته

تامر فرج: المسرح بيتي.. وأستعد لمايكرودراما جديدة | فيديو

محمد رياض

محمد رياض يكشف كواليس نجاح الدورة الـ19 من مهرجان المسرح : فاقت توقعاتي | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد