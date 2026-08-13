تراجع مفاجئ للذهب.. وسعر السبيكة 100 جرام و50 جراما يفاجئ الجميع

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 13 أغسطس 2026 تراجعًا طفيفًا، بعد الارتفاع الذي سجلته خلال الأيام الماضية، لتدخل أسعار المعدن الأصفر في حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط، وسط متابعة مستمرة لحركة الأسواق العالمية.

وتراجعت أسعار الذهب اليوم مقارنة بأسعار أمس الأربعاء، إذ انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 من 7206 جنيهات إلى 7137 جنيهًا، كما تراجع سعر الجنيه الذهب من 50442 جنيهًا إلى 49959 جنيهًا، بفارق 483 جنيهًا.

وبحسب آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر، جاءت أسعار السبائك الذهبية كالتالي:

سعر السبيكة الذهب وزن 250 جرامًا عيار 24 سجل نحو 1,784,250 جنيهًا، بما يعادل 35,040 دولارًا.

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام عيار 24 سجل نحو 713,700 جنيه، بما يعادل 14,016 دولارًا.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرامًا عيار 24 سجل نحو 356,850 جنيهًا، بما يعادل 7,008 دولارات.

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 221,986 جنيهًا، بما يعادل 4,360 دولارًا، بينما سجلت أوقية الذهب عيار 21 نحو 194,237 جنيهًا، بما يعادل 3,815 دولارًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، نحو 49,959 جنيهًا، بما يعادل 981.12 دولار.

كما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 7,137,000 جنيه، بما يعادل 140,160 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7,137 جنيهًا، مقابل 7,206 جنيهات أمس، ليتراجع بقيمة 69 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6,245 جنيهًا، مقابل 6,305.25 جنيه أمس، بانخفاض قدره نحو 60.37 جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5,353 جنيهًا، مقابل 5,404.50 جنيه أمس، متراجعًا بنحو 51.50 جنيه.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4,163 جنيهًا، مقابل 4,203.50 جنيه أمس، بانخفاض قدره 40.25 جنيه.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار حالة التذبذب التي تشهدها أسعار الذهب خلال الفترة الحالية، مع تحرك الأسعار بين الارتفاع والتراجع من جلسة إلى أخرى.