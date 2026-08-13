أسامة حمدي يهاجم "نظام الطيبات" في التغذية ويحذر من المعلومات غير الدقيقة

حذر الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكر بجامعة هارفارد، من تداعيات ضعف الوعي الغذائي والصحي، مؤكدًا أن تغيير العادات الغذائية ونشر الثقافة الطبية يمثلان عاملين أساسيين في الحد من انتشار مرض السكري.

وقال أسامة حمدي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الإفراط في تناول السكريات يمثل أحد التحديات الغذائية، مشيرًا إلى أن زجاجة واحدة من المشروبات الغازية قد تحتوي على كمية كبيرة من السكر، وهو ما يجعل الانتباه إلى محتوى الأطعمة والمشروبات أمرًا ضروريًا.

ليس مجرد نصائح متداولة

وتابع أن نظام الطيبات يستند إلى معلومات غير دقيقة وهو “نظرية المؤامرة”، مؤكدًا أن التغذية مجال علمي واسع تحكمه قواعد وأبحاث، وليس مجرد نصائح متداولة دون أساس علمي.