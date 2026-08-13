محافظة الجيزة عن ضبط 25 طنا من زيوت الطعام مجهولة المصدر: سلامة الغذاء أمن قومي

كشف محمد مرعي المتحدث باسم محافظة الجيزة، تفاصيل ضبط 28 طن لحوم وأغذية فاسدة و25 طنا من زيت الطعام مجهولة المصدر .
وقال محمد مرعي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" نقوم بشن حملات دورية ومستمرة لضبط الأسواق والحفاظ على الجودة والتأكد من سلامة الأغذية ".
وأضاف محمد مرعي :" سلامة الأغذية مسالة أمن قومي وفي إحدى الحملات تم ضبط 25 طنا من زيوت الطعام مجهولة المصدر ".
وتابع محمد مرعي :" محافظة الجيزة تبذل جهودا كبيرة من اجل الحفاظ على صحة المواطن ومنع وصول الأغذية الفاسدة له".
وأكمل محمد مرعي :" يتم التحفظ على المضبوطات المخالفة وإحالة المخالفين للنيابة العامة ويتم إعدام المضبوطات ".