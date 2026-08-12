ضبط 2 طن زيت طعام و320 كيلو طحينة وعسل أسود مجهولة المصدر بشبرا الخيمة

شنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، حملة تفتيشية على المخابز والأنشطة التجارية بنطاق إدارتي تموين الخانكة وشرق شبرا الخيمة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور المهندس حسام عبدالفتاح، محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل الوزارة ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية.



وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن لتعبئة زيت الطعام بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك لحيازة سلع غذائية دون فواتير، حيث تم التحفظ على كميات من السلع المضبوطة لحين اتخاذ الإجراءات القانونية.

وشملت المضبوطات 2 طن من زيت الطعام داخل تانكات، و4 براميل طحينة بإجمالي 200 كجم، بالإضافة إلى 6 صفائح عسل أسود بإجمالي 120 كجم، بإجمالي 320 كجم من الطحينة والعسل الأسود.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية، للتأكد من الالتزام بالقوانين والاشتراطات، والتصدي لحيازة وتداول السلع مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بفواتير، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.