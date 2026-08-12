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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تنسيق المرحلة الثانية 2026.. 3 كليات قمة متاحة ورابط التسجيل الرسمي

تنسيق المرحلة الثانية 2026.. 3 كليات قمة متاحة ورابط التسجيل الرسمي
تنسيق المرحلة الثانية 2026.. 3 كليات قمة متاحة ورابط التسجيل الرسمي
إسراء عبدالمطلب

بدأ طلاب الثانوية العامة اليوم، الأربعاء 12 أغسطس 2026، تسجيل رغباتهم ضمن تنسيق المرحلة الثانية 2026، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، بالتزامن مع إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا للمرحلة الثانية وموعد انتهاء تسجيل الرغبات.

ويستمر تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2026 لمدة 5 أيام، بداية من اليوم، الأربعاء، وحتى الأحد 16 أغسطس 2026، أمام الطلاب المستوفين للحد الأدنى المعلن.

تنسيق الجامعات 2026

رابط تنسيق المرحلة الثانية 2026

يمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية 2026 من خلال الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني: https://tansik.egypt.gov.eg/
عبر بوابة الحكومة المصرية، وإدخال البيانات المطلوبة ثم ترتيب الرغبات وفقًا للكليات المتاحة والمجموع والشعبة.

 

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2026

حددت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة بالنظام الحديث والقديم، وجاءت الحدود الدنيا على النحو التالي:

 

النظام الحديث

  • الشعبة العلمية: 220 درجة فأكثر، بنسبة 68.75%.
  • الشعبة الأدبية: 205 درجات فأكثر، بنسبة 64.06%.

 

النظام القديم

  • الشعب العلمية: 280 درجة فأكثر، بنسبة 68.29%.
  • الشعبة الأدبية: 240 درجة فأكثر، بنسبة 58.53%.

 

3 كليات قمة في تنسيق المرحلة الثانية 2026

وتضم قائمة الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2026 عددًا من الكليات التي تحظى بإقبال كبير من طلاب الثانوية العامة، ومن أبرزها كليات الطب البيطري والعلوم والتمريض، مع اختلاف الأماكن المتاحة وفقًا للشعبة والمجموع.

 

كليات الطب البيطري

تتضمن الأماكن المتاحة في كليات الطب البيطري عددًا من الجامعات، من بينها:

  • طب بيطري الوادي الجديد.
  • طب بيطري العريش.
  • طب بيطري بنها.
  • طب بيطري مدينة السادات.
  • طب بيطري الزقازيق.
  • طب بيطري المنصورة.
  • طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية.
  • طب بيطري المنيا.
  • طب بيطري سوهاج.
  • طب بيطري أسيوط.
  • طب بيطري المنوفية.
  • طب بيطري الإسكندرية.
  • طب بيطري دمنهور.
  • طب بيطري القاهرة.
  • طب بيطري بني سويف.
  • طب بيطري كفر الشيخ.
  • طب بيطري قنا.
  • طب بيطري مطروح.
  • طب بيطري عين شمس.
  • طب بيطري أسوان.

 

كليات العلوم

كما تتوافر أماكن في عدد كبير من كليات العلوم بمختلف الجامعات، ومنها علوم القاهرة، وعين شمس، وبنها، والزقازيق، والمنوفية بشبين الكوم، والمنصورة، وطنطا، وكفر الشيخ، ودمياط، وبورسعيد، وقناة السويس بالإسماعيلية، والسويس، ودمنهور، والإسكندرية، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد، والعريش، والغردقة.

وتشمل القائمة أيضًا بعض برامج وكليات العلوم المتاحة لطلاب شعبة الرياضيات، وفقًا للرغبات التي تظهر للطالب على موقع التنسيق.

 

كليات التمريض

وتوجد أماكن متاحة في عدد من كليات التمريض، من بينها تمريض دمياط، وسوهاج، وعين شمس، والإسكندرية، والزقازيق، والقاهرة، والمنيا، وقناة السويس بالإسماعيلية، والوادي الجديد، ودمنهور، وكفر الشيخ، وقنا، وبنها، وأسوان، والفيوم، والمنصورة، وطنطا، وأسيوط، والمنوفية بشبين الكوم، والعاصمة بحلوان، ومطروح.

 

نصائح للطلاب عند تسجيل الرغبات

وينصح طلاب الثانوية العامة بضرورة مراجعة بياناتهم قبل تسجيل الرغبات، وترتيب الكليات وفقًا للأولوية الشخصية ومحل الإقامة والقدرات المطلوبة لبعض الكليات.

كما يجب التأكد من استيفاء شروط كل كلية قبل إضافتها إلى قائمة الرغبات، وعدم الاعتماد فقط على توقعات الحدود الدنيا السابقة، خاصة أن نتيجة التنسيق تتحدد وفق أعداد الطلاب والمجاميع والأماكن المتاحة بكل كلية.

ويستمر تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2026 حتى الأحد 16 أغسطس 2026، وبعد غلق باب التسجيل تبدأ الجهات المختصة في مراجعة الرغبات وإعلان نتيجة المرحلة وفقًا للجدول الزمني المعلن.

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