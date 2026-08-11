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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ مطروح يعتمد تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2026/2027

محافظ مطروح
محافظ مطروح
ايمن محمود

اعتمد اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، نتيجة تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام «المرحلة الثانية» للعام الدراسي 2026/2027، وذلك عقب الانتهاء من حصر أعداد الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، ومراجعة أعداد الطلاب والفراغات المتاحة بالمدارس الثانوية العامة بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

تحديد الحد الأدنى 

وحددت محافظة مطروح الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانية وفقًا للأماكن المتاحة والكثافات الطلابية بكل إدارة تعليمية، حيث بلغ الحد الأدنى في إدارة مطروح التعليمية 210 درجات، وسيوة 215.5 درجة، والنجيلة 182 درجة، والحمام 184 درجة، والضبعة 180 درجة، والعلمين 155 درجة، وبراني 172.5 درجة، والسلوم 150 درجة، والبنجر 200 درجة.

الفراغات المتاحة 

وأكد محافظ مطروح أن تحديد درجات القبول جاء في ضوء الفراغات الفعلية المتاحة بالمدارس والكثافات داخل الفصول، بما يضمن تحقيق التوزيع المتوازن للطلاب، والحفاظ على استقرار العملية التعليمية، والاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة داخل المدارس الثانوية العامة بمختلف الإدارات.

وأشار «الزملوط» إلى فتح باب التقدم للمرحلة الثانية أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم الثانوي العام، وفقًا للأماكن والأعداد المقررة بكل إدارة تعليمية، موجّهًا بتيسير إجراءات التقديم أمام الطلاب وأولياء الأمور، مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي والقواعد والضوابط المنظمة، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص ويتيح للطلاب الالتحاق بالتعليم الثانوي العام وفقًا للإمكانات المتاحة.

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