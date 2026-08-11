التصريح بدفن ضحايا انفجار أسطوانة غاز مطعم دار السلام

انتقل فريق من النيابة العامة ، إلى موقع حريق أحد المطاعم و انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنطقة دار السلام، لمعاينة آثار الحريق وتقدير حجم الخسائر الناجمة عن الحريق الذي أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين.
التصريح بدفن الجثث
وقررت النيابة العامة التصريح بدفن الجثث عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وتقدير حجم الخسائر الناجمة عن الحريق.
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، ونجحت القوات في السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الأماكن المجاورة.
وحصل موقع «صدى البلد» على صور وأسماء ضحايا الحريق، وهم: الدكتور مصطفى مرزوق، محمد صالح السني، محمد أبو تريكة.
وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.