التصريح بدفن ضحايا انفجار أسطوانة غاز مطعم دار السلام

انتقل فريق من النيابة العامة ، إلى موقع حريق أحد المطاعم و انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنطقة دار السلام، لمعاينة آثار الحريق وتقدير حجم الخسائر الناجمة عن الحريق الذي أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

التصريح بدفن الجثث

وقررت النيابة العامة التصريح بدفن الجثث عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وتقدير حجم الخسائر الناجمة عن الحريق.

‎وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، ونجحت القوات في السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الأماكن المجاورة.

‎وحصل موقع «صدى البلد» على صور وأسماء ضحايا الحريق، وهم: الدكتور مصطفى مرزوق، محمد صالح السني، محمد أبو تريكة.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.