القبض على شخصين يديران صفحة لبيع مواد مصورة منافية للآداب على السوشيال ميديا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالفيوم لقيامهما بإدارة عدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع مواد مصورة منافية للأداب.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام شخصين بإدارة عدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع مواد مصورة منافية للأداب.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائمان على إدارة الصفحات المشار إليها (عاملين- مقيمين بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم) ، وضُبط بحوزتهما ( هاتفين محمول " بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى") ، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه بقصد تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





