خلافات حول الميراث.. القبض على المتهمين بالتعدي على سيدة وابنتها بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات وكريمتها من شخصين لقيامهما بالتعدى عليهن بالسب والضرب وإحداث إصابتهن وتلفيات بمنزلهن بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 21/ يوليو المنقضى تبلغ لمركز شرطة أبو حمص من (ربة منزل ، ونجلتها "سن 10" مصابتان بكدمات وسحجات متفرقة - مقيمتان بدائرة المركز) حيث قررت الأولى بتضررها من (شقيق زوجها ، ونجله – مقيمان بذات العنوان) لقيامهما بالتعدى عليها ونجلتها بالضرب بإستخدام (العصى الخشبية) وإحداث إصابتهن لخلافات بينهم حول الميراث.

أمكن ضبط المشكو فى حقهما ، وتم وبإرشادهما ضبط (2 عصا خشبية "المستخدمتان فى التعدى")، وبمواجهتهما إعترف بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.