نصب على مواطنين.. القبض على صاحب شركة محكوم عليه بالحبس 51 سنة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله عدد من المواطنين من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة.

وبالفحص أمكن تحديد المشكو فى حقه (مالك إحدى الشركات "محكوم عليه بالحبس 51 سنة ، 4 أشهر فى 53 قضية– مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة) لقيامه منذ أكثر من عام وشركائه (شخص ، سيدة – سبق ضبطهم خلال شهر أكتوبر الماضى ومازالوا قيد الحبس) بإستلام بضائع من عدد من الموردين والتجار لتسويقها وبيعها نظير عمولة لهم إلا أنهم قاموا ببيعها والإستيلاء على قيمة متحصلات البيع لأنفسهم ، وحال مطالبتهم بثمن البضائع لم يقوموا بالسداد.

أمكن تحديد مكان إختباء مالك الشركة المشار إليه وضبطه بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة النزهة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.