البدوي يعين سيد طه مسئولا للإتصال السياسي لشؤن وزارة الصحة بالوفد

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاته رئيس حزب الوفد قرارا رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٦ الصادر بتاريخ ٢٠٢٦/٨/١٠ بتعيين سيد طه سيد محمود فايز مسئول الإتصال السياسي وخدمة المواطنين لشؤن وزارة الصحة والسكان.

ويعد سيد طه أبرز الوجوه الشابة بحزب الوفد ، حيث برز إسمه كأصغر مرشح لرئاسة حزب الوفد في عام ٢٠١٨ بهدف كسر حاجز الخوف لدي الشباب.

وقد تولي سيد طه مناصب عديدة داخل حزب الوفد منها نائب رئيس وفد البدرشين في سن ١٩ عاما وكان أصغر نائب رئيس لجنة مركزية علي مستوي الجمهورية ، كما تولى نائب رئيس لجنة الشباب بمحافظة الجيزة بالحزب ثم نائب رئيس شباب حزب الوفد على مستوي الجمهورية ، كما أنه يعد من أهم شباب الأحزاب المهتمين بقطاع الصحة وخدمة المواطنيين ودعم المنظومة الصحية.