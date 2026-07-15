رئيس الوفد: ندرس تطبيق نظام القوائم النسبية فى انتخابات الهيئة العليا للحزب

أكد الدكتور السيد البدوى شحاتة، رئيس حزب الوفد، أن الحزب يدرس إدخال تغيير جوهرى على نظام الانتخابات، بما يضمن تحقيق تمثيل حقيقى لأعضاء الوفد ويعزز الاستقرار التنظيمى خلال المرحلة المقبلة، منوها بأنه يميل بصورة واضحة إلى تطبيق نظام القوائم فى انتخابات الهيئة العليا.

وأشار إلى أن اللائحة الحالية لا تمنع هذا النظام، إذ تنص على إجراء الانتخاب المباشر دون أن تحدد ما إذا كان سيتم بالنظام الفردى أو بنظام القوائم، وهو ما يتيح للحزب اختيار الآلية التى تحقق المصلحة التنظيمية والسياسية وعدالة تمثيل أعضاء الهيئة الوفدية داخل الهيئة العليا.

وأكد أنه يفضل تطبيق نظام القوائم النسبية وليس القوائم المطلقة، موضحًا أن هذا النظام يضمن تمثيلًا أكثر عدالة لمختلف الاختيارات داخل الحزب، كما يمنح كل قائمة الحق فى الترشح بمسمى للقائمه وأيضًا بشعار أو صورة، ويترك لأعضاء الهيئة الوفدية حرية الاختيار بين القوائم، بما يعكس الإرادة الحقيقية للوفديين، خاصة أن النظام الفردى باختيار ٥٠ اسمًا خلال السنوات الماضية أثبت وجود العديد من السلبيات.

ووصف النظام الفردى بأنه أصبح فى كثير من الأحيان «عشوائيًا»، ولا يعبر بصورة دقيقة عن اختيارات أعضاء الحزب، لافتًا إلى أنه تسبب فى سقوط شخصيات وفدية تمتلك تاريخًا وخبرة كبيرة، مقابل صعود عناصر لا تمتلك ما يؤهلها لعضوية الهيئة العليا، نتيجة التكتلات الانتخابية.

وأوضح أن من أبرز أهداف التحول إلى نظام القوائم النسبية القضاء على ما وصفه بـ«التكتلات المجهولة»، التى كانت تعتمد على حشد أصوات لأشخاص لا يعرفهم أعضاء الحزب فى المحافظات، وهو ما أضر بجوهر العملية الانتخابية وأفقدها جانبًا كبيرًا من عدالة التمثيل وكفاءة الهيئه العليا، كما أن النظام الجديد يستهدف أيضًا مواجهة ظاهرة المال السياسى داخل الحزب.

وأكد رفضه القاطع لتكرار ما وصفه بـ«الجريمة الكبيرة» المتمثلة فى شراء الأصوات والتأثير على إرادة الناخبين، مشيرًا إلى أنه يمتلك معلومات كاملة عن الأشخاص الذين تورطوا فى مثل هذه الممارسات خلال الفترات السابقة، ولن يسمح بوجودهم ضمن التشكيلات التى ستخوض الانتخابات المقبلة.

ونوه بأن الهدف النهائى من إعادة هيكلة النظام الانتخابى هو الوصول إلى هيئة عليا قوية ومستقرة، قادرة على قيادة الحزب خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب تشكيل مكتب تنفيذى فاعل يعمل بروح الفريق، بعيدًا عن الانقسامات والصراعات التى صاحبت الانتخابات الفردية فى السنوات الماضية.

وشدد على أن تطبيق نظام القوائم النسبية يمثل، من وجهة نظره، خطوة مهمة نحو ضمان تمثيل الكفاءات والخبرات الحقيقية داخل الهيئة العليا، وترسيخ قواعد المنافسة العادلة، بما يسهم فى بناء مؤسسة حزبية أكثر تماسكًا وقدرة على استعادة الدور التاريخى لحزب الوفد فى الحياة السياسية المصرية.