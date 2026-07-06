رئيس الوفد: سنُعدّل اللائحة وأدعو جميع الوفديين للمشاركة باقتراحاتهم

أكد الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، خلال اجتماعه بالمكتب السياسي لهيئة جيل المستقبل، أنه سيتم إجراء تعديلات في اللائحة الداخلية لحزب الوفد، وطالبهم بالمشاركة في هذه التعديلات بعدما أعلن عن استقبال مقترحات الوفديين عبر البريد الإلكتروني و«واتساب» حول تعديل اللائحة، خاصة أن الهيئة الوفدية، منذ عهد فؤاد باشا سراج الدين، وهو حريص على أن تكون في أيدي الوفديين المؤتمنين على حاضر الوفد ومستقبله لا يغريهم مال ولا سلطان.

وأشار رئيس الوفد إلى أن بعض لجان المحافظات تحولت إلى مخزن للأصوات بدلًا من أن تكون عاملة على نشر الوعي السياسي والتواصل الجماهيري مع رجل الشارع من خلال الأنشطة والفعاليات، وأصبحت كتلًا تصويتية يتم استدعاؤها في كل انتخابات، خاصة في المرة الأخيرة، وكان لأول مرة في تاريخ الوفد منذ تأسيسه يتم شراء أصوات الناخبين من خلال أسماء غير معلومة للوفديين ولا تعلم شيئًا عن الوفد فقط تُباع وتُشترى، مشيرًا إلى أنه في كل اجتماع مع محافظة يتحدث عن هيئة جيل المستقبل وكيف أن هذه الهيئة إضافة كبيرة لحاضر الوفد ولمستقبله، ويتحدث عن المناقشات التي تدور على جروب جيل المستقيل والافكار التي تطرح وأوراق العمل ومشروعات القوانين التي تجتهد هذه الهيئة في إعدادها، لذلك نريد أن تكون هيئة جيل المستقبل قدوة للوفديين في أدائها وتنظيمها وأفكارها وآرائها.

وأكد البدوي أنه يريد أن تكون هيئة جيل المستقبل جزءًا مهمًا في المحافظات من خلال تشكيل لجنة لجيل المستقبل في كل محافظة، وستكون جزءًا من الهيئة الوفدية بشكل معين بعد تعديل دستور الوفد وكذلك نريد لجان للطلبة الوفديين وبعد تخرجها من الجامعة تنتقل إلى لجان الشباب، وبعد المرحلة العمرية للجنة الشباب تُسلم أبناءها لهيئة جيل المستقبل، التي تمثل مستقبل الوفد وجزءًا كبيرًا من حاضره، مطالبًا أعضاء الهيئة بتقديم اقتراحاتهم في تشكيل لجان لهيئة جيل المستقبل في المحافظات، وهيئة مكتب اللجنة من 11 عضوًا تمثل في الهيئة الوفدية، ليكون في كل المحافظات هيئات مكاتب للشباب والمرأة وجيل المستقبل، بالإضافة إلى تشكيل لجان نوعية في المحافظات من خلال تعديلات نابعة منكم، ويكون الرئيس ونائب الرئيس ومقرر اللجنة النوعية وفقًا للقدرات والسيرة الذاتية التي تمكنه عضوًا في اللجنة العامة لكل محافظة. فنحن نريد أن يكون أعضاء الهيئة الوفدية، أسماء موجودة على الأرض، تشارك ولها خلفية فكرية وسياسية وعلمية وأدبية.

وطلب البدوي من أعضاء هيئة جيل المستقبل ترشيحات للجان النوعية من خلال السيرة الذاتية لكل مرشح، التي تسمح له بالترشح في اللجنة، وسيتم عرضهم على الهيئة العليا للموافقة عليها، لكي يبدأ جيل المستقبل تسلم القيادة في اللجان النوعية المركزية التي يتم تشكيلها الآن، وليست اللجان المتخصصة في المحافظات فقط، وسيكون تقديم الأسماء المرشحة من خلال هيئة جيل المستقبل، ويكون لكل مرشح سيرة ذاتية متخصصة في مجال عمل اللجنة أكثر منها سياسية، مشيرًا إلى أنه قام بزيادة عدد اللجان النوعية، والتي كان عددها 24 لجنة؛ لأن هؤلاء المتخصصين سيكونون خلاصة الفكر الوفدي، كما أنه حدد كل لجنة بعدد معين، 15 عضوًا بحد أقصى، لذلك سيسعى إلى أن يكون هناك تمثيل محدد لهيئة جيل المستقبل، بالإضافة إلى أنه عند تعديل اللائحة ستكون هناك لجان لهيئة جيل المستقبل في المحافظات مثل لجنة الشباب ولجنة المرأة؛ لأنها لجنة تمثل شريحة عمرية، وستكون هناك شروط في اللائحة لهيئة جيل المستقبل، وأكد البدوي أن اللجان النوعية هي عقل الوفد، لذلك يجب أن تكون على مستوى عالٍ من الخبرة والمعرفة والدراسة والتأهيل.

وأكد البدوي أنه لن ينسى دور الشباب في 30/6، والطريق إلى 30/6، ويوم الحراك الشعبي الحقيقي، والثورة الحقيقية يوم 25 يناير قبل أن تُسرق بعد دخول حماس وحزب الله والإخوان، وقاموا بالاستيلاء على الدولة، ولكن الوفديين والمصريين وجيش مصر قاوموا للحفاظ على ثورة وثروة مصر، وتمت استعادتها بالرغم من المناصب التي كانت تُعرض لكسر جبهة الإنقاذ، شباب الوفد كانوا أسودًا، في ميادين الثورة في كل محافظات مصر ومعهم قيادات الوفد، وكانت الروح الوطنيه عالية في الوفد كما كانت في كافة ربوع الوطن.

وأكد البدوي أنه يريد أن يكون تشكيل الشباب والطلبة من خلال هيئة جيل المستقبل، بحيث ترسل كل محافظة سيرة ذاتية عن الشباب وطلبة الجامعات التي ينتمي إليها الطالب والتخصص، كما أن الهيئة ستهتم بالشباب وتكون القيادة له من خلال التدريب والتأهيل والدورات التدريبية والمعسكرات.

وشدد البدوي على عدم وجود أقارب في اللجان العامة للمحافظات؛ لأن الوفد مؤسسة قائمة على الكفاءة، لذلك قمنا بتحديد 50% من قدامى الوفديين و50% من الوفديين الجدد في اللجان العامة، وكذلك في الشباب، مشيرًا إلى أنه يسابق الزمن لإعادة هيكلة الحزب من جديد على الأسس التنظيمية التي تنص عليها اللائحه المنظمة، وهذا أمر صعب، ولقد أتيت من أجل استعادة الوفد وإنقاذه من الفوضي، وكي أحافظ على الأمانة التي تسلمتها من فؤاد باشا سراج الدين.

وشدد البدوي على الحسم في أي إساءة موجهة إلى هيئة جيل المستقبل أو أي تجاوز في حق أي وفدي. فنحن في الوفد نؤمن بحرية الاختلاف وإبداء الرأي بكل ترحاب، وأشار رئيس الوفد إلى أننا لدينا لجنة مركزيه للاتصال السياسي برئاسة اللواء إيهاب عبد العظيم لخدمة المواطنين، ويتم التواصل مع المحافظين، لذلك يجب تعيين مسئول بالاتصال السياسي وخدمة المواطنين في هيئة جيل المستقبل في كل محافظة، وسيتم إرسال الخطابات للمحافظين لتوجيه رؤساء المدن والعمل على حل مشاكل المواطنين.



حضر الاجتماع الكاتب الصحفى محمد عبدالعليم داود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، والعميد محمد سمير مساعد رئيس الوفد، ومحمد مبروك منسق عام هيئة جيل المستقبل الوفدية.