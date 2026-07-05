البدوي: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحوار الإعلامي انطلاقة جديدة لتطوير المنظومة

أشادت النائبة ثريا البدوي، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والجهات المعنية، بإطلاق حوار إعلامي موضوعي يقوم على النقاش وبناء الوعي في إطار من الاحترام والتفاهم، إلى جانب عقد اجتماع سنوي في الثالث من ديسمبر من كل عام، تحت رعاية الرئيس، لمراجعة أوضاع الإعلام المصري ومناقشة التحديات والفرص، والخروج بتوصيات عملية تسهم في تطويره بشكل مستمر.

وقالت البدوي، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن هذه التوجيهات تمثل بداية لمرحلة جديدة من الانفتاح والإصلاح الإعلامي، وتعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية الإعلام الوطني باعتباره أحد أهم أدوات بناء الوعي وترسيخ الهوية الوطنية، إلى جانب نشر قيم التنوع واحترام الرأي الآخر في إطار من المسؤولية المهنية.

مواكبة المتغيرات

وأضافت أن توجيهات الرئيس تؤكد الحرص على وجود إعلام قادر على مواكبة المتغيرات، والتعامل مع التحديات الراهنة، بما يسهم في دعم جهود الدولة المصرية وتحقيق التواصل الفعال مع المواطنين، مشيرة إلى أن عقد لقاء سنوي لمراجعة أوضاع الإعلام يمثل خطوة مؤسسية مهمة لتقييم الأداء ووضع رؤى مستقبلية قابلة للتنفيذ.

تقدير وزارة الدولة للإعلام

وأوضحت رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب أنها ترى، من خلال قراءة متأنية لتوجيهات الرئيس، أن هناك تقديرًا واضحًا لمكانة وزارة الدولة للإعلام ودورها في رسم السياسات الإعلامية للدولة المصرية، بما يحقق التكامل بين مختلف المؤسسات الإعلامية ويعزز قدرتها على أداء رسالتها الوطنية بكفاءة.