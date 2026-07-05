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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: بناء المؤسسات القوية ضمان حقيقي لحماية الدولة واستكمال التنمية

ميرال جلال
ميرال جلال
محمد الشعراوي

أكدت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية حملت العديد من الرسائل المهمة التي تعكس رؤية الدولة المصرية في بناء مؤسسات قوية وقادرة على مواجهة التحديات، مشيرة إلى أن ما تشهده مصر من تطوير في بنيتها المؤسسية والإدارية يمثل امتداداً لمشروع وطني يستهدف تأمين مستقبل الأجيال القادمة.

وقالت الهريدي، في بيان لها، إن حديث الرئيس عن أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة وحمايتها من أي محاولات تستهدف زعزعة استقرارها يؤكد أن الأمن القومي المصري لا يقتصر على الجوانب العسكرية فقط، بل يمتد ليشمل الحفاظ على مقدرات الدولة وصون مكتسبات التنمية التي تحققت خلال السنوات الماضية.

تنشيط الحياة الحزبية

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن تأكيد الرئيس السيسي على تنشيط الحياة الحزبية وتأهيل الكوادر السياسية وإجراء انتخابات المجالس المحلية يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية توسيع قاعدة المشاركة في العمل العام، ودعم دور الشباب والمرأة في مواقع صنع القرار، بما يرسخ الممارسة الديمقراطية ويمنح المجتمع مزيداً من الحيوية السياسية.

 جذب الاستثمارات

وأوضحت أن الدولة المصرية نجحت في تقديم نموذج متوازن يجمع بين بناء القوة الشاملة للدولة ومواصلة تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافته إلى أن الاستقرار الذي تنعم به مصر اليوم أصبح أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

وشددت النائبة ميرال جلال الهريدي على أن الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس تؤكد أن الجمهورية الجديدة تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دولة عصرية تمتلك مؤسسات قوية، وإرادة سياسية واعية، ورؤية استراتيجية قادرة على حماية الوطن واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

ميرال جلال الببرلمان مجلس الشيوخ حماة الوطن الحياة الحزبية

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