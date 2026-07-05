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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية يعكس رؤية استراتيجية تستهدف تعزيز قدرات الدولة الشاملة

جيلان أحمد، عضو مجلس النواب
جيلان أحمد، عضو مجلس النواب
أميرة خلف

أكدت الدكتورة جيلان أحمد، عضو مجلس النواب، أن افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر القيادة الاستراتيجية الجديدة للقوات المسلحة “الأوكتاجون” يجسد حجم التطور الذي شهدته الدولة المصرية في بناء مؤسساتها الوطنية، ويعكس رؤية استراتيجية تستهدف تعزيز قدرات الدولة الشاملة، وترسيخ أسس الأمن القومي في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات ومتغيرات متسارعة.

وقالت جيلان أحمد - في تصريح اليوم - إن الرسائل التي حملها افتتاح هذا الصرح الاستراتيجي تؤكد أن الدولة المصرية ماضية في بناء قوة وطنية حديثة قادرة على حماية مقدرات الشعب، وأن القيادة السياسية تنطلق من مفهوم شامل للأمن القومي، يقوم على امتلاك القدرة والجاهزية والردع، إلى جانب مواصلة جهود التنمية والبناء في مختلف القطاعات.

وأضافت أن الرئيس السيسي حرص، خلال الافتتاح، على التأكيد أن قوة الدولة المصرية ليست غاية في حد ذاتها، وإنما هي ضمانة لحماية السلام والاستقرار وصون مقدرات الوطن، وهو ما يعكس السياسة المصرية القائمة على تحقيق التوازن بين امتلاك عناصر القوة والانحياز الدائم إلى الحلول السياسية والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

الأوكتاجون” نقلة نوعية في منظومة القيادة والسيطرة

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن “الأوكتاجون” يمثل نقلة نوعية في منظومة القيادة والسيطرة، ويعكس ما وصلت إليه القوات المسلحة من مستويات متقدمة في التخطيط والإدارة باستخدام أحدث النظم والتكنولوجيا، بما يعزز من قدرتها على تنفيذ مهامها بكفاءة واحترافية، ويؤكد أن مصر تمتلك مؤسسات وطنية قوية قادرة على مواجهة مختلف التحديات.

واختتمت الدكتورة جيلان أحمد تصريحها بالتأكيد على أن ما تشهده الدولة من تطوير مستمر لقدراتها الدفاعية يسير بالتوازي مع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يعكس رؤية متكاملة للجمهورية الجديدة، ويبعث برسالة طمأنة للمصريين ورسالة ردع لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن أو استقراره

جيلان أحمد مجلس النواب عبد الفتاح السيسي الأوكتاجون مقر القيادة الاستراتيجي العاصمة الجديدة

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