مسئول سابق بالبنتاجون: إيران قد توسع نطاق المواجهة باستهداف منشآت أمريكية في أوروبا

قال الدكتور جيمس راسل مسؤول سابق في البنتاجون، إنّ إيران ترى نفسها حاليًا في وضع أضعف مما كانت عليه سابقًا، لكنها في المقابل تمتلك قوة ضغط كبيرة على الولايات المتحدة، مشيرًا، إلى أن واشنطن عانت من هزيمة كارثية وخطيرة للغاية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الولايات المتحدة لا تملك في الوقت الحالي خيارات عسكرية يمكنها من خلالها فرض إرادتها على الإيرانيين، مشيرًا إلى ضرورة التوقف عند التصريحات الإيرانية بشأن أهدافها، لأنها أعلنت منذ بداية الحرب بوضوح ما تريد فعله ونفذت ما توعدت به.

وتابع، أن التصعيد العسكري قد يحدث مرة أخرى وفي حال وقوعه توقع أن تنفذ إيران تهديداتها باستهداف أماكن مثل قبرص، مشيرًا كذلك إلى وجود منشأة أخرى في بلغاريا هددت إيران بقصفها.

وأشار راسل إلى أن تداعيات التصعيد لا تتعلق فقط بمضيق هرمز، وإنما قد تمتد إلى مضيق باب المندب، موضحًا، أن هذه الظروف ستؤثر في الاقتصاد العالمي، وستدفعه إلى حافة الهاوية، على حد تعبيره، لافتًا إلى أن أسواق السندات حول العالم تعكس تداعيات الحرب.

سيتراجع نفوذها بسبب إيران

وأكد أن الولايات المتحدة لا تملك خيارات متاحة في الوقت الحالي سوى «الانتصار الإيراني»، لافتًا، إلى أن واشنطن ستخرج من منطقة الخليج، وسيتراجع نفوذها بسبب إيران، التي ستظهر، بحسب تقديره، باعتبارها قوة أو «فائزًا جيوسياسيًا» في هذا الصراع.