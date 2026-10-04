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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عقب محادثات مجموعة العشرين.. الصين تجدد دعمها للنظام التجاري متعدد الأطراف

الصين
الصين
أ ش أ

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأحد، أن الصين جددت التزامها بالنظام التجاري متعدد الأطراف ودعت إلى التضامن بين أعضاء مجموعة العشرين، وذلك في أعقاب اجتماع وزراء تجارة المجموعة الذي اختتم أعماله مؤخرا في الولايات المتحدة.

واختتم الاجتماع -الذي عقد في الفترة من 30 سبتمبر الماضي إلى أول أكتوبر الجاري في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن الأمريكية- أعماله بتوصل الأعضاء إلى بيان مشترك يعارض استخدام الغذاء كسلاح. ومع ذلك، صرح متحدث باسم الوزارة الصينية بأن الاجتماع لم يسفر عن وثائق ختامية بشأن قضايا مثيرة للجدل طرحتها الرئاسة الأمريكية للمجموعة، بما في ذلك معالجة مشكلة الطاقة الإنتاجية المفرطة والقضاء على العمل القسري، وتعديل مبدأ "الدولة الأولى بالرعاية" .

وأضاف المتحدث أن العديد من الأسواق الناشئة والدول النامية الأعضاء -بما في ذلك الصين- شددت خلال المشاورات ذات الصلق بقضية الغذاء، على ضرورة أن تعمل الدول المستوردة والمصدرة للغذاء معا للحفاظ على استقرار سلاسل توريد الغذاء العالمية. كما أكدت هذه الدول مجددا حق جميع الأطراف في اتخاذ تدابير لتحقيق أهداف السياسة العامة المحلية وضمان الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن الرئاسة الأمريكية للمجموعة أخذت هذه الآراء بعين الاعتبار بجدية وعكستها بالكامل في البيان المشترك، مشيدا في الوقت ذاته بالتوافق والجهود المشتركة التي بذلها جميع أعضاء مجموعة العشرين.

وزارة التجارة الصينية الصين النظام التجاري متعدد الأطراف

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