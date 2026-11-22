يترقب المسلمون في مصر والعالم العربي حلو ل شهر رمضان المبارك لعام 2027 ، للتعرف على موعد بداية الصيام، وموعد استطلاع هلال شهر رمضان، وكذلك موعد عيد الفطر المبارك، بالتزامن مع اقتراب نهاية عام 2026.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان لعام 1448 هجريًا من المتوقع أن يبدأ يوم الاثنين 8 فبراير 2027، الموافق الأول من شهر رمضان، على أن يظل الموعد النهائي لبداية الشهر الكريم مرتبطًا بالرؤية الشرعية للهلال والإعلان الرسمي من دار الإفتاء المصرية.

موعد شهر رمضان 2027 في مصر فلكيًا

وفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يكون يوم الاثنين 8 فبراير 2027 أول أيام شهر رمضان المبارك، الموافق 1 رمضان 1448 هجريًا.

وتشير التقديرات إلى أن هلال شهر رمضان سيولد يوم السبت 6 فبراير 2027، عقب حدوث الاقتران، على أن يكون يوم الأحد 7 فبراير موعد تحري الهلال، ويُنتظر أن يكون المتمم لشهر شعبان، وفقًا للتوقعات الفلكية.

وبناءً على ذلك، تبدأ أولى ليالي شهر رمضان مساء الأحد 7 فبراير، ويكون أول أيام الصيام يوم الاثنين 8 فبراير 2027، حال ثبوت الرؤية وفق الإجراءات الشرعية المعتمدة في مصر.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2027

من المقرر أن يكون استطلاع هلال شهر رمضان لعام 1448 هجريًا مساء يوم الأحد 7 فبراير 2027، الموافق 29 شعبان، وفق الموعد المتوقع لتحري الهلال.

وتتولى دار الإفتاء المصرية مهمة استطلاع الهلال من خلال اللجان الشرعية والعلمية المتخصصة المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، بالتعاون مع الجهات المعنية، للتحقق من ثبوت رؤية الهلال.

وتعلن دار الإفتاء نتيجة استطلاع الهلال في بيان رسمي، لتحديد ما إذا كان يوم الاثنين 8 فبراير أول أيام شهر رمضان، أو استكمال شهر شعبان ثلاثين يومًا وفقًا لما تسفر عنه الرؤية الشرعية.

موعد عيد الفطر 2027 في مصر

أما عن موعد عيد الفطر المبارك لعام 2027، فتشير التقديرات الفلكية إلى احتمالية حلوله يوم الثلاثاء 9 مارس أو الأربعاء 10 مارس 2027، الموافق الأول من شهر شوال 1448 هجريًا.

ويرتبط تحديد الموعد النهائي بعيد الفطر باستطلاع هلال شهر شوال، بعد انتهاء شهر رمضان، حيث يتحدد ما إذا كان الشهر الكريم 29 يومًا أم 30 يومًا.

وفي حالة ثبوت رؤية هلال شوال بعد صيام 29 يومًا، يكون اليوم التالي أول أيام عيد الفطر، أما إذا تعذرت رؤية الهلال فيُستكمل شهر رمضان ثلاثين يومًا.

كم يومًا يتبقى على شهر رمضان 2027؟

وفقًا للموعد الفلكي المتوقع لبداية شهر رمضان يوم الاثنين 8 فبراير 2027، يتبقى نحو 78 يومًا على بداية الشهر الكريم، اعتبارًا من 22 نوفمبر 2026.

ويبدأ المسلمون الاستعداد لاستقبال الشهر المبارك، الذي يمثل مناسبة دينية واجتماعية مهمة، تتجدد خلالها مظاهر العبادة والتكافل وصلة الرحم في مختلف أنحاء الجمهورية.

الحسابات الفلكية والرؤية الشرعية لهلال رمضان

تساعد الحسابات الفلكية في تحديد موعد ميلاد الهلال وتقدير إمكانية رؤيته، إلا أن الإعلان الرسمي عن بداية شهر رمضان وعيد الفطر في مصر يظل من اختصاص دار الإفتاء المصرية، بعد استطلاع الهلال وإعلان نتيجة الرؤية الشرعية.

ومن ثم، تظل جميع المواعيد المتداولة حاليًا توقعات فلكية قابلة للتعديل وفقًا لما تسفر عنه الرؤية الشرعية والإعلان الرسمي.