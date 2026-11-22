دعت الصين اليوم /الأحد/ الولايات المتحدة إلى إلغاء القيود المقترحة على وصول مشغلي الاتصالات الصينيين مباشرة إلى أرقام الهواتف الأمريكية.. موضحة أن تلك الخطوة تنتهك مبادئ عدم التمييز والمنافسة النزيهة.

وذكرت وزارة التجارة الصينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - أن لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية أساءت استخدام صلاحياتها التنظيمية وأفرطت في توسيع مفهوم الأمن القومي، و توجه اتهامات تعسفية لشركات الاتصالات الصينية دون أساس واقعي وتقوض عملياتها في الولايات المتحدة على نحو خبيث.

وأوضحت أن اللجنة واصلت مؤخرا الضغط من أجل فك ارتباط سلاسل الإمداد بين الصين والولايات المتحدة وقطعها في مجال الاتصالات والاختبارات وإصدار الشهادات.

وأشار البيان إلى أن مثل هذه الإجراءات تتعارض مع التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا البلدين، وتقوض استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية - الأمريكية.

وأكد البيان أن الصين تحث الولايات المتحدة على إلغاء هذه الإجراءات فورا والعودة إلى الطريق الصحيح لحل القضايا من خلال المشاورات.. موضحا أن الصين ستتخذ الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها الخاصة بحزم.