شارك عالم الآثار المصري الكبير الدكتور زاهي حواس في حفل التأبين وتوقيع كتاب السيرة الذاتية لرجل الأعمال الإيطالي الراحل أوجينيو بينيديتي (Eugenio Benedetti)، أحد أبرز الشخصيات الإيطالية المحبة لمصر، والداعمة للعلاقات الثقافية والإنسانية بين البلدين، والذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 97 عاما.

أُقيمت الفعالية في مدينة فيتيربو (Viterbo) التاريخية المجاورة للعاصمة الإيطالية روما، وهي المدينة التي ارتبط بها الراحل ارتباطاً وثيقاً، حيث شهد الحفل مراسم توقيع الكتاب الذي يوثق مسيرة حياته الحافلة بالعطاء، والذي تولى الدكتور زاهي حواس كتابة مقدمته تقديراً لدوره الكبير ومكانته.

وشهد الحفل حضوراً بارزاً ضم نحو مائة شخصية إيطالية من رموز الفكر والثقافة والمجتمع، إلى جانب حضور دبلوماسي مصري رفيع المستوى تقدمته السفيرة لمياء مخيمر، صديقة زوجة الراحل، والسفير هشام بدر، الصديق المقرب للراحل بينيديتي. كما كان السفير بسام راضي، سفير جمهورية مصر العربية لدى إيطاليا، قد حرص على تقديم واجب العزاء في اليوم السابق للاحتفال.

وألقى الدكتور زاهي حواس كلمة مؤثرة خلال الحفل، استعرض خلالها أبرز محطات الكتاب ومسيرة الراحل الإنسانية، مشيداً بعشقه الكبير لمصر وحضارتها، ومؤكداً أن بصماته ستظل خالدة، وفي مقدمتها مساهمته البارزة في إنشاء المستشفى الإيطالي بالقاهرة، الذي يُعد صرحاً طبياً وإنسانياً يجسد عمق الروابط التاريخية بين الشعبين المصري والإيطالي.

واختُتمت الفعالية بفقرة موسيقية راقية أضفت أجواءً من الوفاء والتقدير لمسيرة الراحل، أحياها أحد أشهر عازفي العود القادمين خصيصاً من مونت كارلو، في لفتة فنية جمعت بين روح الشرق والغرب احتفاءً برجل كرّس حياته لمد جسور المحبة والتعاون بين الثقافات.