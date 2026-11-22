يمتلك طرابزون سبور أفضلية واضحة في تاريخ مواجهاته أمام أيوب سبور، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري التركي، بعدما فرض سيطرته على المواجهات السابقة ولم يتعرض لأي هزيمة أمام منافسه.

تاريخ مواجهات طرابزون سبور وأيوب سبور

والتقى الفريقان في 4 مباريات سابقة، نجح طرابزون سبور في تحقيق الفوز خلال 3 مواجهات، بينما حسم التعادل مباراة واحدة، دون أن يحقق أيوب سبور الانتصار في تاريخ لقاءاتهما.

ولم تتوقف أفضلية طرابزون سبور عند عدد الانتصارات فقط، بل امتدت إلى الجانب الدفاعي، إذ فشل أيوب سبور في تسجيل أي هدف خلال المواجهات الأربع، بينما أحرز لاعبو طرابزون 4 أهداف، ليحافظ الفريق على نظافة شباكه في جميع اللقاءات.

وشهدت أول مواجهة بين الفريقين التعادل السلبي بنتيجة 0-0، يوم 1 سبتمبر 2024، قبل أن يبدأ طرابزون سبور سلسلة انتصاراته بالفوز بهدف دون رد في فبراير 2025.

وواصل طرابزون تفوقه في المواجهة التالية، بعدما تغلب على أيوب سبور بهدفين دون مقابل في أكتوبر 2025، ثم كرر انتصاره بالنتيجة نفسها من حيث فارق الهدف، بعدما حسم لقاء مارس 2026 بهدف نظيف خارج ملعبه.

نتائج آخر 4 مواجهات بين طرابزون سبور وأيوب سبور:

- 18 مارس 2026: أيوب سبور 0-1 طرابزون سبور.

- 25 أكتوبر 2025: طرابزون سبور 2-0 أيوب سبور.

- 10 فبراير 2025: طرابزون سبور 1-0 أيوب سبور.

- 1 سبتمبر 2024: أيوب سبور 0-0 طرابزون سبور.

وتمنح هذه الأرقام طرابزون سبور أفضلية معنوية قبل مواجهة جديدة، إذ يتطلع إلى تمديد سلسلة انتصاراته أمام أيوب سبور، بينما يأمل الأخير في كسر العقدة وتحقيق أول فوز في تاريخه أمام منافسه التركي.