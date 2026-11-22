كشف الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إصدار الوزارة 580 ترخيص تشغيل لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والأعلاف خلال النصف الأول من شهر نوفمبر، في إطار جهود الدولة لدمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، وتسهيل إجراءات إقامة المشروعات وزيادة الإنتاج المحلي.

وأوضح سليمان، خلال مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر » المذاع على القناة الأولى، أن الوزارة أصدرت 111 ترخيصًا لمزاولة نشاط تربية الماشية لصغار المربين، مشيرًا إلى توجيهات وزير الزراعة بتيسير حصول أصحاب المزارع التي لا تتجاوز مساحتها 100 متر مربع على تصاريح مزاولة النشاط، بما يتيح لهم الاستفادة من خدمات الوزارة والدخول في المنظومة الرسمية.

وأشار إلى أن إجمالي التمويلات المقدمة للمشروع القومي للبتلو تجاوز 11 مليارًا و800 مليون جنيه، استفاد منها أكثر من 47 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد على 547 ألف رأس ماشية، موضحًا أن المشروع يستهدف منع ذبح العجول صغيرة الوزن وتسمينها حتى تصل إلى 400 كيلوجرام على الأقل، بما يسهم في زيادة إنتاج اللحوم والحفاظ على الثروة الحيوانية.

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الأعلاف، أكد أن الوزارة تعمل على توفير الخامات العلفية، خاصة الذرة والصويا، وتكثيف الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، إلى جانب استنباط أصناف علفية جديدة وتحسين إنتاجية المحاصيل التقليدية، مع توفير أسعار ضمان للمزارعين من خلال منظومة الزراعات التعاقدية.

ودعا رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة لتربية الماشية أو الدواجن إلى التوجه لأقرب إدارة زراعية أو بيطرية للحصول على الدعم والتوجيه المناسب، مؤكدًا أن الوزارة توفر برامج تدريبية وخدمات فنية لصغار المربين، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وشركات القطاع الخاص، لمساعدتهم على اكتساب مهارات التربية والتغذية والرعاية وتحقيق عائد اقتصادي من مشروعاتهم.