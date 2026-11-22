نجحت الأجهزة المعنية بمحافظة القليوبية في إعادة تسيير الحركة المرورية بطريق شبرا بنها الحر، عقب رفع آثار حادث انقلاب سيارة ملاكي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، وذلك بعد انتقال قوات الأمن وسيارات الإسعاف ومعدات رفع الحوادث إلى موقع الواقعة.



وشهد الطريق تحركًا سريعًا للتعامل مع تداعيات الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل جثماني المتوفيين، فيما دفعت الجهات المختصة بالمعدات اللازمة لرفع حطام السيارة وآثار الحادث من الطريق، بما ساهم في إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها ومنع حدوث تكدسات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق شبرا بنها الحر، ووجود متوفين ومصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تولت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.