حرص المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، على التقاط صورة تذكارية مع الموظفين والعاملات بمحكمة شمال بنها الابتدائية، في لفتة طيبة جبرت خواطرهم وأدخلت السرور عليهم، خاصة بعد استقبالهم الحافل له بالزغاريط والترحيب الحار، مما يعزز من روح العمل الجماعي والتقارب الإنساني داخل أروقة المحاكم.



وأجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم السبت، جولة تفقدية موسعة داخل أروقة محكمة شمال بنها الكلية، رافقه خلالها المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشؤون هيئة أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار أحمد طلبة مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، والمستشار خالد ممدوح خضر، رئيس الاستئناف ورئيس محكمة شمال بنها الابتدائية؛ حيث شملت تفقد وحدة إصدار الشهادات عن بُعد والشهر العقاري وقاعات المحكمة.

وبدأت جولة وزير العدل بتفقد المكتب الأمامي للوقوف على آليات استقبال المتقاضين، ومتابعة إجراءات قيد الدعاوى إلكترونيًا وتقديم الخدمات الرقمية، كما تفقد قاعات المحاكمات وغرف المداولة للتأكد من جاهزيتها وانتظام العمل بها، ومكاتب الموظفين والإداريين.



لقاء مفتوح مع القضاة

وعقد وزير العدل لقاءً مفتوحًا مع رجال القضاء بالمحافظة، واطمأن على انتظام سير العمل وتيسير إجراءات قيد وتداول الدعاوى، مُوجِّهًا بضرورة المتابعة المستمرة لانتظام الجلسات وحسن استقبال المواطنين وتذليل أي عقبات تواجه أيًا من المتقاضين والمحامين.



كما تابع المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، آليات تقديم الخدمات بالمكتبين، ومدى سرعة إنجاز المعاملات، كما حرص على الاستماع إلى آراء عدد من المواطنين والمحامين المترددين على المكاتب بشأن مستوى الخدمة.