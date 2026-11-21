استقبل الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، وفداً طبياً هولندياً يضم 18 خبيراً ومتخصصاً برئاسة الدكتورة غادة شاهين، أستاذ واستشاري جراحة القلب والصدر بهولندا، ضمن زيارة تمتد خلال الفترة من 21 إلى 27 نوفمبر 2026 لإجراء عدد من التدخلات الطبية والجراحية الدقيقة بمستشفيات قنا الجامعية، وتعزيز تبادل الخبرات مع الكوادر الطبية، وذلك بإشراف الدكتور علي غويل، عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد علي عامر، نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

ويضم الوفد نخبة من الكوادر المتخصصة في مختلف المسارات العلاجية والرعاية الحرجة، حيث يشمل استشاريي جراحة القلب والقسطرة القلبية التداخلية وأمراض القلب وفنيي القسطرة القلبية، إلى جانب استشاري التخدير والعناية المركزة وفني التخدير ومساعد طبيب العناية المركزة وفنيي الإفاقة، فضلاً عن فرق التمريض في العناية المركزة والعمليات والتمريض العام واستشاري العلاج الطبيعي وطبيب الصحة العامة، والدعم التنظيمي والترجمة.

وأشاد رئيس جامعة قنا، بالتعاون المثمر مع مستشفيات قنا الجامعية، موجهاً الشكر لأعضاء الوفد على مبادرتهم وجهودهم المخلصة، ومؤكداً أن هذه الزيارات الطبية المتخصصة تمثل إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية في صعيد مصر، وتسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الكوادر الطبية الشابة وتخفيف العبء عن كاهل المرضى من خلال توفير خدمات علاجية وجراحية فائقة الدقة وفق أحدث المعايير العالمية.

من جانبها، أعربت الدكتورة غادة شاهين، رئيس الوفد الطبي الهولندي، عن سعادتها البالغة بالتواجد في جامعة قنا وتقديرها لحفاوة الاستقبال والدعم الكبير الذي لمسه الوفد من إدارة الجامعة والمستشفيات الجامعية، مؤكدة أن هذه الزيارة تتجاوز مجرد إجراء التدخلات الجراحية الدقيقة لتشمل بناء جسر مستدام للتعليم الطبي والتدريب العملي المشترك.

وأوضح الدكتور كرم مسلم، أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب، بأن الزيارة سبقتها مناظرة الحالات المرضية وتقييمها طبياً لتحديد مدى ملاءمتها لإجراء جراحات القلب المفتوح وفق التقييمات الطبية المتخصصة.

فيما أشار الدكتور حسام إسماعيل، أستاذ أمراض الباطنة والقلب ورئيس قسم الأمراض الباطنة بكلية الطب، إلى أنه تم مناظرة وتقييم الحالات المرشحة لإجراء القسطرة القلبية بعيادة أمراض القلب التابعة لقسم الباطنة بالعيادات، لتحديد التدخلات العلاجية المناسبة لكل حالة وتنفيذها خلال الزيارة.

جاءت زيارة الوفد الطبي الهولندي في إطار التعاون المشترك مع الجمعية المصرية الهولندية بهولندا برئاسة الدكتور صلاح سعيد وتستهدف اجراء 15 عملية قلب مفتوح، و50 عملية قسطرة قلبية، وفي إطار حرص جامعة قنا على تطوير الخدمات الطبية والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.



