شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، ضبط مدير مدرسة يتحرش بطفل 10 أعوام بإحدى مدارس دشنا، المحافظ يوجه بتفعيل منظومة المراقبة وخطط إخلاء المدارس حفاظا على سلامة الطلاب، ويتابع سير العمل بعيادات التأمين الصحي ويؤكد على تعديل خطة توزيع كوادر التمريض، ترشيح طلاب بجامعة قنا للسفر إلى بولندا فى تجربة أكاديمية دولية، لليوم الثانى استمرار أعمال البحث عن شاب أسفل بئر في نجع السويس بقفط.

ضبط مدير مدرسة يتحرش بطفل 10 أعوام بإحدى مدارس دشنا في قنا

ألقت أجهزة الأمن بقنا، القبض على مدير مدرسة فى دشنا بتهمة التحرش بطفل عمره 10 أعوام، عقب تحرير محضر من قبل والد الطفل بمركز شرطة دشنا.









وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد ضبط مدير مدرسة والتحقيق معه بعد تحرير محضر من والد طفل بتهمة التحرش بابنه فى المدرسة والذي يبلغ 10 أعوام.

محافظ قنا يوجه بتفعيل منظومة المراقبة وخطط إخلاء المدارس حفاظا على سلامة الطلاب

‏تابع اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، سير العملية التعليمية بمدرسة دشنا الثانوية المشتركة، التابعة لإدارة دشنا التعليمية، في إطار حرص المحافظة على متابعة انتظام الدراسة، والوقوف على مستوى الانضباط داخل المدارس، والتأكد من توافر الأجواء التعليمية المناسبة للطلاب، بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية، وتوفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة على التعلم.

‏واطمئن محافظ قنا، على تواجد كافة الكوادر التعليمية بالمدرسة، وانتظامهم في أداء مهامهم، كما أجرى حوارا موسعا مع الطلاب حثهم خلاله على المشاركة الإيجابية في الأنشطة المدرسية، وتفعيل مبادرة أجمل فصل.

تجربة أكاديمية دولية.. ترشيح طلاب بجامعة قنا للسفر إلى بولندا



التقى الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، بالطلاب المرشحين للسفر إلى جامعة العلوم التطبيقية ببولندا في إطار برنامج التبادل الطلابي، وذلك لاختيار 4 طلاب من بين المرشحين، بعد إجراء منافسة بينهم، بما يضمن اختيار العناصر الأكثر تميزًا واستعدادًا للاستفادة من التجربة الأكاديمية الدولية.



وأكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، بأن برامج التبادل الطلابي تمثل إحدى الركائز المهمة لتعزيز الانفتاح الأكاديمي والثقافي للجامعة، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للاطلاع على النظم التعليمية والتجارب الدولية، بما يسهم في توسيع مداركهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم العلمية والشخصية.



محافظ قنا يتابع سير العمل بعيادات التأمين الصحي.. تعديل خطة توزيع كوادر التمريض



‏تفقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، عيادات نجع حمادي للتأمين الصحي، ومستشفى نجع حمادى العام، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكد من توافر الخدمات الصحية اللازمة للمترددين، في إطار متابعة أداء المنشآت الصحية، والارتقاء بمستوى الرعاية الطبية المقدمة لأبناء المحافظة.

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استمع محافظ قنا، إلى شرح حول طبيعة العمل داخل العيادات والمستشفى، وآليات تقديم الخدمات الطبية للمرضى، ومدى انتظام الأطقم الطبية والتمريضية في أداء مهامها.

لليوم الثانى.. استمرار أعمال البحث عن شاب أسفل بئر في نجع السويس بقنا



تواصل الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة قنا، أعمال البحث عن شاب لقى مصرعه أسفل بئر، أثناء المشاركة مع آخرين فى أعمال الحفر.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بانهيار بئر على أحد الأشخاص خلال تنفيذ أعمال حفر داخل منزل بنطاق نجع السويس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، للوقوف على ملابساته والتعامل مع تداعيات الواقعة.