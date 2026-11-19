التقى الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، بالطلاب المرشحين للسفر إلى جامعة العلوم التطبيقية ببولندا في إطار برنامج التبادل الطلابي، وذلك لاختيار 4 طلاب من بين المرشحين، بعد إجراء منافسة بينهم، بما يضمن اختيار العناصر الأكثر تميزًا واستعدادًا للاستفادة من التجربة الأكاديمية الدولية.



وضمت قائمة الطلاب المرشحين ممثلين عن كليات الهندسة والتجارة والآداب "قسم اللغة الإنجليزية" والحاسبات والمعلومات، وذلك بحضور الدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد بن الوليد، عميد كلية العلوم ومسئول التعاون الدولي بالجامعة، والدكتور وحيد الدين طاهر، عميد كلية الآداب والدكتور عماد علي عامر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور أبو الحمد مصطفى، عميد كلية التجارة.



وأكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، بأن برامج التبادل الطلابي تمثل إحدى الركائز المهمة لتعزيز الانفتاح الأكاديمي والثقافي للجامعة، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للاطلاع على النظم التعليمية والتجارب الدولية، بما يسهم في توسيع مداركهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم العلمية والشخصية.



وأشار عكاوى، إلى حرص الجامعة على دعم مشاركة طلابها في البرامج والاتفاقيات الدولية، باعتبارهم سفراء لجامعتهم ووطنهم، مؤكدًا أهمية تحقيق أقصى استفادة من هذه التجربة ونقل الخبرات والمعارف المكتسبة إلى زملائهم داخل الجامعة.

ومن جانبه، تناول الدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أهمية التبادل الطلابي في دعم التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعات، وتعزيز فرص التواصل بين الباحثين والطلاب، مشيرًا إلى أن هذه البرامج تتيح للطلاب التعرف على تجارب تعليمية مختلفة واكتساب خبرات تسهم في تطوير مسيرتهم الأكاديمية



وأكد الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أهمية المشاركة الطلابية في الأنشطة والبرامج الدولية، لما لها من دور في بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته على التواصل والعمل في بيئات تعليمية وثقافية متنوعة، مشددًا على أهمية تمثيل الجامعة بصورة مشرفة خلال فترة التبادل.





واستعرض الدكتور خالد بن الوليد، عميد كلية العلوم ومسئول التعاون الدولي بالجامعة، الإجراءات التي تم اتباعها ومراحل وأسس تقييم الطلاب المختلفة، مؤكداً أنه ستكون هناك أكثر من فرصة لتبادل الطلاب خلال المرحلة المقبلة الأمر الذي سينعكس على تصنيف الجامعة دوليا.

كما أشاد عمداء الكليات بالمستوى المتميز للطلاب المرشحين، مؤكدين أهمية هذه الفرصة في صقل خبراتهم العلمية والعملية، وتعزيز قدراتهم على المنافسة في المحافل الدولية، ومشيرين إلى حرص الكليات على دعم طلابها وتشجيعهم على المشاركة في مختلف المبادرات والبرامج التي تفتح أمامهم آفاقًا جديدة للتعلم والتطور.

