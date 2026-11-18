واصل مركز التدريب الرئيسي بمديرية التربية والتعليم بقنا، تنفيذ خطته لتعزيز التنمية المهنية المستدامة وبناء القدرات البشرية، حيث نظم المركز، اليوم الأربعاء، برنامجين تدريبيين نوعيين يستهدفان الجمع بين نشر ثقافة الوعي الصحي، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي المدرسي.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار توجيهات الدكتورة نادية عبدالله، مستشار الوزير والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون المعلمين، وتعليمات الدكتورة ريهام الدجوي، مدير عام الإدارة العامة لشؤون القيادات التربوية، وتحت رعاية طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وبإشراف ومتابعة الأستاذ محمد فرج الله أحمد، مدير مركز التدريب الرئيسي.

وشهدت الفعاليات حضور الدكتورة دعاء محمد خليل عسران، مدير إدارة الجودة واللامركزية بالمديرية، وذلك في إطار التنسيق المشترك لتقديم الدعم الفني والتدريبي اللازم لمدارس الجودة قيد الاعتماد، بما يسهم في استيفاء المعايير المطلوبة وحصول مدارس المحافظة على الاعتماد التربوي خلال العام الدراسي الحالى.

واستهدف البرنامج التدريبي الأول، الذي حاضرت فيه الدكتورة إيمان خضري نصار، فئة الأخصائيين الاجتماعيين والمعلمين، حيث تناول مبادئ الإسعافات الأولية، وآليات التعامل السريع مع الحالات الطارئة داخل المؤسسات التعليمية، إلى جانب استعراض طرق الوقاية من أمراض الشتاء والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار العدوى، ضمانًا لتوفير بيئة مدرسية آمنة وصحية للطلاب.

وفي سياق موازٍ، ركز البرنامج التدريبي الثاني على تنمية مهارات أخصائيي الصحافة والمنسقين الإعلاميين بالمدارس في توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث استعرضت المدربة الدكتورة رانيا أحمد محمد، المدرب المعتمد ومُعِدّ البرامج التدريبية، سبل الانتقال بالصحافة المدرسية من الأطر التقليدية إلى آفاق التكنولوجيا الحديثة، وشمل التدريب آليات إنتاج الأفكار، وصياغة الأخبار والتقارير، وتطوير المحتوى الإعلامي بإبداع ومهنية، مع التأكيد على الالتزام بمعايير الدقة والمصداقية والمسؤولية المهنية.

من جانبه، أكد محمد فرج الله أحمد، مدير مركز التدريب الرئيسي بقنا، أن الدمج بين البرامج الصحية والتكنولوجية يعكس شمولية الرؤية التدريبية للمركز وحرصه على الانتقال بالمتدربين من المعرفة النظرية إلى التطبيق العملي الفعال، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية للارتقاء بالأداء التربوي والإداري وتحقيق معايير الجودة داخل المدارس.

