‏تابع اللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية بمستشفى دشنا المركزي، للوقوف على معدلات التنفيذ، ومتابعة ما تم إنجازه من أعمال التطوير والإنشاء، والاطمئنان على سير العمل، وفق الخطط الموضوعة، بما يسهم في سرعة دخول المستشفى الخدمة وتوفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين.

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‏رافقه خلال الجولة، الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، ومهندس المشروع، وخالد بهيج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية، حيث تفقد المحافظ مختلف الأعمال الجاري تنفيذها بالمستشفى، واستمع إلى شرح تفصيلي حول الموقف الحالي للمشروع، ونسب التنفيذ وما تبقى من أعمال، تمهيدا لاستكمالها وفقا للمواصفات الفنية والاشتراطات المقررة.

‏وشدد محافظ قنا خلال الجولة، على ضرورة وضع جدول زمني محدد، للانتهاء من كافة الأعمال المتبقية، مع الالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ، وتكثيف الجهود وتذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل.



وأكد الببلاوى، أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، لضمان سرعة الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة وفق الجدول الزمني، بما يدعم المنظومة الصحية بالمحافظة، ويرتقي بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي مركز دشنا والمراكز المجاورة.

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‏كما وجه محافظ قنا، مديرية الصحة، بضرورة المتابعة المستمرة لكافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية داخل المستشفى، والتأكد من تطبيق جميع اشتراطات السلامة، حفاظا على أرواح وسلامة العاملين بالمشروع، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفير بيئة عمل آمنة طوال فترة تنفيذ الأعمال.

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