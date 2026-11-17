شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، ضبط 605 مخالفات ومحاضر متنوعة خلال حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بأبوتشت، وفاة سائق إثر إصابته بغيبوبة سكر أثناء انتظاره دوره لتحميل الركاب، رئيس جامعة قنا يناقش حوكمة الأصول وتعظيم الاستثمار في الخدمات، إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل أثناء عودتهم من مولد مار جرجس، رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية يوجه بتطوير البرامج الدراسية، طلاب من أجل مصر بجنوب الوادي الأهلية يزورون دير مار جرجس بالرزيقات لتعزيز قيم المواطنة، تفعيل منصة للرحلات المدرسية المجانية للمواقع الأثرية بتعليم نجع حمادى، إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتي ميكروباص على الطريق الزراعي الغربي.





ضبط 605 مخالفات ومحاضر متنوعة خلال حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بأبوتشت فى قنا

نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوتشت بقنا، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، حملة مكبرة للمرافق والإشغالات استهدفت عددًا من شوارع المدينة، وأسفرت عن ضبط 20 مركبة توك توك، و15 دراجة بخارية، وتحرير 35 محضرًا بيئيًا، ومحضرين بيطريين.



وقال سيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، أسفرت الحملة عن تحرير 516 محضرًا لمخالفات الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، و17 محضرًا لعدم حمل التراخيص، ليصل إجمالي المحاضر والمخالفات المحررة إلى 605 حالات متنوعة، في إطار جهود الأجهزة التنفيذية لإزالة أوجه المخالفات وفرض الانضباط بالشوارع.





وفاة سائق إثر إصابته بغيبوبة سكر أثناء انتظاره دوره لتحميل الركاب بقنا





خيّم الحزن على موقف مدينة قوص، جنوب محافظة قنا، عقب وفاة سائق بشكل مفاجئ، إثر تعرضه لغيبوبة سكر أثناء انتظاره دوره في تحميل الركاب، خلال عمله بالموقف.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وفاة سائق داخل موقف مدينة قوص، نتيجة تعرضه لغيبوبة سكر مفاجئة أثناء انتظاره دوره لتحميل الركاب.





رئيس جامعة قنا يناقش حوكمة الأصول وتعظيم الاستثمار في الخدمات

عقد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، اجتماعا موسعا لمناقشة آليات حوكمة الأصول وتطوير منظومة استثمار الموارد، بما يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لمنتسبي الجامعة، في إطار توجه الجامعة نحو تعزيز كفاءة إدارة أصولها وتعظيم الاستفادة من مواردها وإمكاناتها.



وتناول الاجتماع، سبل تطوير منظومة إدارة الأصول وتعزيز التعاون والتنسيق بين الإدارات المعنية، ووضع آليات واضحة لحصر الموارد والإمكانات المتاحة وإدارتها بكفاءة، بما يدعم تحقيق الاستدامة المالية وتنمية الموارد الذاتية للجامعة، مع الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة واتباع الأطر والضوابط القانونية والإدارية المعتمدة، بما يضمن الشفافية وحسن إدارة الأصول وتحقيق المصلحة المؤسسية للجامعة.

الطالبة جنا ربيع تحصد المركز الخامس بمسابقة قطع فنية من الزهور

أعلن توجيه الاقتصاد المنزلي بإدارة نجع حمادي التعليمية، بقنا، فوز التلميذة "جنا ربيع علي مفيد"، المقيدة بمدرسة منيرة تكلا الابتدائية المشتركة، بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقات الاقتصاد المنزلي للعام الدراسي 2025/2026.

وحققت التلميذة هذا الإنجاز خلال منافسات الفصل الدراسي الثاني في مسابقة «قطع فنية من الزهور»، عقب تفوقها في التقييم النهائي على مستوى الوزارة، بما يعكس مستوى الرعاية التربوية والفنية المقدمة للطلاب داخل مدارس الإدارة.





إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل أثناء عودتهم من مولد مار جرجس بقنا

أُصيب 9 أشخاص، مساء اليوم، إثر انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقلهم على طريق قنا الصحراوي الغربي، بنطاق مركز الوقف، شمال غرب قنا، أثناء عودتهم من احتفالات مولد مار جرجس.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بنطاق مركز الوقف، ووجود عدد من المصابين.



رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية يوجه بتطوير البرامج الدراسية

ناقشت ورشة عمل موسعة برئاسة الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية بقنا، آليات تطوير البرامج الدراسية بالجامعة والارتقاء بجودة العملية التعليمية، وتعزيز جاهزية البنية التحتية والرقمية، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، ويواكب التطورات المتسارعة في منظومة التعليم العالي.

وتناولت الورشة مراجعة البرامج الدراسية الحالية ومدى توافقها مع احتياجات سوق العمل، وبحث سبل تحديث اللوائح الأكاديمية والتنظيمية، بما يضمن مواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية، وإعداد خريجين يمتلكون المهارات والمعارف التي تؤهلهم للمنافسة في مختلف المجالات المهنية.

طلاب من أجل مصر بجنوب الوادي الأهلية يزورون دير مار جرجس بالرزيقات لتعزيز قيم المواطنة

نظمت أسرة «طلاب من أجل مصر» بجامعة جنوب الوادي الأهلية بقنا، زيارة إلى دير الشهيد العظيم مار جرجس بالرزيقات بمحافظة الأقصر، تحت رعاية الأستاذ الدكتور عباس محمد منصور، رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور محمد إسماعيل، النائب الأكاديمي، وذلك في إطار حرص الجامعة على ترسيخ قيم المواطنة والتسامح وتعزيز ثقافة التعايش المشترك بين الطلاب.

وضم الوفد الدكتور عبد الرحيم يوسف، مدير برنامج الهندسة، و دعاء من إدارة شؤون الطلاب، إلى جانب مجموعة من طلاب أسرة «طلاب من أجل مصر»، حيث تضمنت الزيارة التعرف على القيمة الدينية والتاريخية للدير، وما يمثله من أحد المعالم الدينية البارزة بمحافظة الأقصر، فضلًا عن تعزيز وعي الطلاب بأهمية الوحدة الوطنية وعمق الروابط التي تجمع أبناء الشعب المصري.





تفعيل منصة للرحلات المدرسية المجانية للمواقع الأثرية بتعليم نجع حمادى

استقبل محمد يوسف الزقيم، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية بقنا، الدكتورة سحر عبد الفتاح حسن، مسؤول الوعي الأثري والتواصل المجتمعي بمناطق آثار قنا الإسلامية والقبطية، لبحث آليات تفعيل منصة "رحلة" التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار لتنظيم الرحلات المدرسية المجانية للمدارس الحكومية إلى المواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية.



‏وتناول اللقاء التعريف بمنصة "رحلة" الرقمية الجديدة، والتي تأتي في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار لرفع الوعي الأثري والسياحي لدى النشء، وتشجيع تلاميذ المدارس على زيارة المواقع الأثرية والمتاحف للتعرف على حضارة بلدهم العريقة.





إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتي ميكروباص على الطريق الزراعي الغربي بقنا

أُصيب 7 أشخاص، مساء اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص بطريق قنا الزراعي الغربي، بين قرية المحروسة ومركز نقادة.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص على الطريق الزراعي الغربي، في المسافة بين المحروسة ونقادة، نتج عنه مصابين.

