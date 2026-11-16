الطالبة جنا ربيع تحصد المركز الخامس بمسابقة قطع فنية من الزهور

أعلن توجيه الاقتصاد المنزلي بإدارة نجع حمادي التعليمية، بقنا، فوز التلميذة "جنا ربيع علي مفيد"، المقيدة بمدرسة منيرة تكلا الابتدائية المشتركة، بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقات الاقتصاد المنزلي للعام الدراسي 2025/2026.

وحققت التلميذة هذا الإنجاز خلال منافسات الفصل الدراسي الثاني في مسابقة «قطع فنية من الزهور»، عقب تفوقها في التقييم النهائي على مستوى الوزارة، بما يعكس مستوى الرعاية التربوية والفنية المقدمة للطلاب داخل مدارس الإدارة.



وجاءت مشاركة التلميذة في فعاليات المسابقة تحت رعاية طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وبمتابعة سومية عبد الفتاح، مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، وعزة عبد الحميد، موجه عام الاقتصاد المنزلي بمديرية التربية والتعليم بقنا.



كما تمت المشاركة بإشراف صباح أبو الفضل أحمد، موجه أول الاقتصاد المنزلي، وجانيت فاخوري، موجه الاقتصاد المنزلي بتعليم نجع حمادي، وبدعم وتوجيه، محمد يوسف الزقيم، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، وحنان محمد فكري، مديرة مدرسة منيرة تكلا الابتدائية المشتركة.

وبهذه المناسبة، أعرب محمد يوسف الزقيم، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، عن خالص تهانيه القلبية للتلميذة الفائزة "جنا ربيع علي مفيد" ولأسرتها الكريمة، مؤكدا أن هذا التتويج يمثل ثمرة للتعاون المثمر بين الأسرة والمدرسة.

كما وجه الزقيم، الشكر لإدارة مدرسة منيرة تكلا الابتدائية المشتركة، ولتوجيه الاقتصاد المنزلي، وللمعلمة المشرفة على تدريب التلميذة داخل المدرسة، تقديراً لجهودهم المخلصة فى اكتشاف المواهب الطلابية وصقلها لتمثيل المحافظة بصورة مشرفة في المسابقات القومية.





