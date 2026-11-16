وفاة سائق إثر إصابته بغيبوبة سكر أثناء انتظاره دوره لتحميل الركاب بقنا

خيّم الحزن على موقف مدينة قوص، جنوب محافظة قنا، عقب وفاة سائق بشكل مفاجئ، إثر تعرضه لغيبوبة سكر أثناء انتظاره دوره في تحميل الركاب، خلال عمله بالموقف.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وفاة سائق داخل موقف مدينة قوص، نتيجة تعرضه لغيبوبة سكر مفاجئة أثناء انتظاره دوره لتحميل الركاب.

وعلى الفور، انتقلت الجهات المعنية إلى موقع الواقعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الموقف، فيما جرى نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة المستشفى.

وكشفت المعلومات الأولية أن السائق تعرض لغيبوبة سكر أثناء وجوده بالموقف، ولم يتمكن من استكمال عمله، ليلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بالأزمة الصحية المفاجئة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكشف ملابسات الوفاة.



