محافظ قنا يؤكد أهمية توفير بيئة آمنة وداعمة لجميع الأطفال

وجه محافظ قنا الدكتور مصطفى الببلاوي، بتكثيف الجهود والتنسيق بين الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، للاحتفال بأعياد الطفولة من خلال برنامج متكامل من الفعاليات والأنشطة، التي تستهدف دعم حقوق الأطفال واكتشاف مواهبهم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية.

‏وأكد الببلاوي، أهمية توفير بيئة آمنة وداعمة لجميع الأطفال، مع منح اهتمام خاص بالأطفال ذوي الإعاقة والمرضى الأكثر احتياجا، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن أحلامهم وتطلعاتهم.

‏ وبدأ المجلس القومي للطفولة والأمومة فرع قنا تنفيذ خطة متكاملة تتضمن زيارات ميدانية لدار الأطفال المعثور عليهم، ومركز الحكيم لتأهيل المعاقين، ومستشفى الأورام بقنا، ومدرسة دريمز بقنا الجديدة.

وتهدف الزيارات إلى التعرف على احتياجات الأطفال، وتقديم الدعم النفسي لهم، وتعزيز إجراءات الحماية، والاستماع إلى آرائهم وأحلامهم، بالتنسيق مع مديريات الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والجهات الشريكة، ويتضمن أسبوع المحافظات مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية، تشمل ورشا للرسم بمكتبة مصر العامة ومعرضا فنيا بعنوان «ألوان».

‏ ‏كما تشهد الفعاليات، تنظيم دائرة حوار للأطفال بعنوان "نفسي الكبار يسمعوني"، لمناقشة عدد من القضايا المهمة، وفي مقدمتها حقوق الطفل والتنمر والأمان المدرسي والصحة النفسية، وتشمل الأنشطة أيضا يوما ترفيهيا يجمع أطفال مستشفى الأورام، بأطفال مدرسة دريمز إلى جانب قافلة طبية للأطفال ذوي الإعاقة، وفقرات فنية وموسيقية تستهدف تعزيز الدمج المجتمعي.

‏وتختتم الفعاليات يوم 20 نوفمبر بالانطلاقة القومية لأعياد الطفولة من مكتبة مصر العامة بقنا، من خلال احتفالية فنية وثقافية، تتضمن عرض فيديو لرسائل الأطفال وأحلامهم، وفقرة لكورال المدرسة اليابانية يقدم خلالها أغنية "فيها حاجة حلوة"، إلى جانب عرض فني لأطفال مدرسة دريمز وافتتاح المعرض الفني “ألوان”.

وفي سياق آخر، أكد وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور عصام نبيل، استمرار العمل بالفرق الثابتة للحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية بكافة الوحدات الصحية ومكاتب الصحة على مستوى المحافظة، حتى يوم الخميس المقبل وذلك حرصاً من مديرية الشؤون الصحية بقنا على التأكد من تطعيم جميع الأطفال المستهدفين، وإتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من تطعيم أبنائهم خلال الفترة الماضية .

وأوضح وكيل الوزارة، أن الحملة تستهدف جميع الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، من المصريين وغير المصريين،مشيراً إلى استمرار تقديم التطعيمات بالمجان من خلال الفرق الثابتة بكافة الوحدات الصحية ومكاتب الصحة بمختلف مراكز وقرى المحافظة.