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بعد الخسارة الثقيلة.. جمهور البرتغال يطالب بالاعتذار إلى كريستيانو رونالدو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد الخسارة الثقيلة.. جمهور البرتغال يطالب بالاعتذار إلى كريستيانو رونالدو

رونالدو
رونالدو
مجدي سلامة

أشعلت الخسارة الثقيلة التي تعرض لها منتخب البرتغال أمام نظيره الدنماركي حالة من الغضب بين الجماهير، بعدما سقط رفاق كريستيانو رونالدو بنتيجة 1-4، في المواجهة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وجاءت الهزيمة لتفتح باب الانتقادات داخل الشارع البرتغالي، خاصة أنها تزامنت مع الظهور الأول للمنتخب عقب إعلان رونالدو اعتزاله اللعب الدولي، وسط مطالبات جماهيرية بتوجيه اعتذار إلى قائد الفريق السابق، الذي غاب عن المشهد للمرة الأولى بعد مسيرة طويلة بقميص بلاده.

وشهد ملعب "براجا" مظاهر واضحة لتكريم كريستيانو رونالدو، حيث حرصت الجماهير على التعبير عن تقديرها للنجم البرتغالي، رغم غيابه عن قائمة المنتخب في المباراة التي شهدت أول اختبار للفريق بعد رحيله الدولي.

ولم يقتصر التكريم على المدرجات، إذ ارتدى لاعبو منتخب البرتغال القميص رقم 7 قبل انطلاق اللقاء، في لفتة تقديرية لقائدهم السابق، الذي ارتبط اسمه بهذا الرقم طوال سنوات طويلة من مسيرته الدولية.

لكن أجواء التكريم تحولت سريعًا إلى حالة من الإحباط، بعدما قدم المنتخب البرتغالي أداءً مخيبًا أمام الدنمارك، وتلقى خسارة بنتيجة 1-4، لتتصاعد الانتقادات الموجهة إلى الفريق ومديره الفني جورجي جيسوس.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات تطالب بالاعتذار إلى رونالدو، معتبرين أن الظهور الأول للمنتخب بعد اعتزاله لم يكن على مستوى التطلعات، وأن الهزيمة أعادت فتح النقاش حول قيمة النجم المخضرم وتأثيره في صفوف منتخب بلاده.

كريستيانو رونالدو رونالدو البرتغال

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