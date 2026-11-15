لاعب الدنمارك يثير الجدل مجدداً بسبب "رونالدو".. ماذا حدث؟

أهدى لاعب منتخب الدنمارك راسموس هويلاند، الهدفين اللذين سجلهما في مباراة بلاده أمام منتخب البرتغال إلى "مثله الأعلى" اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقاد راسموس هويلاند منتخب الدنمارك لتحقيق فوز كاسح ضد المنتخب البرتغالي على أرضه ووسط جماهيره، ليلة أمس السبت، ضمن مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026.

وسجل هويلاند هدفين ليقود منتخب بلاده لتحقيق الفوز على البرتغال بنتيجة 4-1 في المباراة التي احتضنها ملعب "بلدية براجا" وهي المباراة الأولى للبرتغال بعد اعتزال قائد المنتخب كريستيانو رونالدو.

وعقب المباراة، نشر هويلاند عبر حسابه الرسمي على إنستجرام صورًا من اللقاء معلقًا بعبارة: "أعتقد أن التعليق الوحيد المناسب هنا هو: siuuuu"، في إشارة واضحة لإهداء ثنائيته وتألقه إلى مثله الأعلى رونالدو.

ويُعد هويلوند من أشد المعجبين برونالدو؛ ففي مباراة الذهاب التي أقيمت في كوبنهاجن، قام بتقليد الاحتفالية الشهيرة للنجم البرتغالي، تماماً كما فعل في مناسبة سابقة خلال مباراة أخرى ضد البرتغال.

وأعلن رونالدو اعتزاله اللعب الدولي في 5 نوفمبر الجاري عن عمر يناهز 41 عامًا، ليُنهي مسيرته مع منتخب البرتغال، بينما يواصل مسيرته الاحترافية على مستوى الأندية مع نادي النصر السعودي.

و جاء هذا القرار المفاجئ قبل يوم واحد من إعلان قائمة المنتخب لمعسكر نوفمبر، وذلك عقب خلاف حاد نشب بينه وبين مدرب المنتخب جورجي جيسوس في المعسكر السابق.