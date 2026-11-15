«الأمراض المزمنة».. كيف ساعدت المبادرات الرئاسية في حماية المصابين من المضاعفات؟

خضع 25.3 مليون مواطن للفحص ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، منذ إطلاقها في سبتمبر 2021، في خطوة تستهدف اكتشاف الإصابة بأمراض السكري وارتفاع ضغط الدم ومشكلات الكلى مبكرًا، وتوفير العلاج والمتابعة للحالات المصابة، بما يساعد على الحد من مخاطر مضاعفات صحية خطيرة، تشمل الجلطات القلبية والسكتات الدماغية والفشل الكلوي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أن إجمالي المواطنين الذين خضعوا للفحص بلغ 25 مليونًا و345 ألفًا و940 مواطنًا على مستوى الجمهورية، منذ إطلاق المبادرة في سبتمبر 2021، من خلال 3601 وحدة رعاية أولية بجميع المحافظات.

وتستهدف المبادرة المواطنين فوق سن الأربعين، إلى جانب الشباب بداية من 18 عامًا ممن لديهم عوامل خطر أو تاريخ مرضي مرتبط بالأمراض المزمنة، بهدف الاكتشاف المبكر للمرض وتقديم الرعاية الصحية المتكاملة مجانًا.

وتشمل الفحوصات قياس ضغط الدم والسكر العشوائي والتراكمي ونسب الدهون ووظائف الكلى ومؤشر كتلة الجسم، إلى جانب جلسات التوعية الصحية وبرامج المتابعة الدورية.

ولا تقتصر خدمات المبادرة على الفحص، إذ يحصل المصابون على أدوية شهرية مجانية، بينما تُحال الحالات التي تحتاج إلى تدخل متخصص إلى المستشفيات لتلقي العلاج على نفقة الدولة.

مضاعفات خطيرة يساعد الكشف المبكر على الوقاية منها

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، قد يؤدي ارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه إلى الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وقصور القلب وتلف الكلى، وصولًا إلى الفشل الكلوي، فيما يساعد التشخيص المبكر والعلاج المنتظم على تقليل هذه المخاطر.

أما مرض السكري، فقد يتسبب في تلف الأوعية الدموية والأعصاب، بما يزيد احتمالات الإصابة بالفشل الكلوي وفقدان البصر والجلطات القلبية والسكتات الدماغية، فضلًا عن تقرحات القدم التي قد تنتهي بالبتر في الحالات المتقدمة.

وحسب وزارة الصحة، فإن أمراض الكلى المزمنة قد تتطور تدريجيًا دون أعراض واضحة، وصولًا إلى الفشل الكلوي الذي قد يستلزم الغسيل الكلوي أو زراعة الكلى، بينما يساعد اكتشاف المرض مبكرًا والسيطرة على الضغط والسكر في إبطاء تدهور وظائف الكلى.