منتخب مصر 2010 يختتم تدريباته لمواجهة الجزائر

اختتم منتخبنا الوطني، مواليد 2010، ومدربه عبدالستار صبري، تدريباته، اليوم، الأحد، استعدادًا لمواجهة نظيره الجزائري، المقررة إقامتها، في الثالثة عصر غد، الاثنين، بتوقيت القاهرة، على إستاد مصطفى بن جنات بالمنستير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين، بمشاركة جميع اللاعبين.

وعلى صعيد متصل، عُقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة، والذي أسفر عن ارتداء منتخب مصر، القميص الأحمر والشورت والجوارب السوداء، بينما يخوض المنتخب الجزائري اللقاء بالزي الأبيض الكامل.

وحرص الدكتور علاء عبدالعزيز، رئيس بعثة منتخب مصر، خلال الاجتماع علي تقديم الشكر للجنة المنظمة لدورة شمال أفريقيا، التي تستضيفها تونس، نظراً لحسن التنظيم والاستضافة.

ويدخل منتخب مصر، المواجهة، متصدرًا جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بعدما حقق الفوز في أول مباراتين أمام تونس والمغرب، وفي المقابل، يحتل المنتخب الجزائري المركز الثالث برصيد 3 نقاط، متساويًا مع منتخب تونس صاحب المركز الثاني، والذي يتفوق بفارق الأهداف، بينما يتذيل المنتخب المغربي الترتيب دون رصيد من النقاط.