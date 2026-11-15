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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إندونيسيا تعلن انضمامها لقائمة الدول المرشحة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "COP33" لعام 2028

إندونيسيا
إندونيسيا
أ ش أ

أعلنت وزارة البيئة الإندونيسية اليوم الأحد انضمام البلاد إلى قائمة الدول المرشحة لاستضافة الدورة الثالثة والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "COP33"، والمقرر عقده في وفمبر 2028.

وقال نائب الوزارة لشؤون مكافحة تغير المناخ وحوكمة القيمة الاقتصادية للكربون آري سوديجانتو، خلال مشاركته في مؤتمر المناخ COP31 بمدينة أنطاليا التركية، إن إندونيسيا أجرت مباحثات مع الصين بشأن إمكانية استضافة المؤتمر، بحسب ما أوردته وكالة أنباء /آنتارا نيوز/ الإندونيسية.

وأوضح سوديجانتو أن الصين تراجعت عن نيتها في التقدم لاستضافة "COP33"، لعدة أسباب، من بينها ارتباطات الأجندة السياسية الداخلية.

كما وصف المسؤول الإندونيسي استضافة مؤتمر المناخ المقرر عقده عام 2028 بأنها تمثل فرصة استراتيجية وتحديًا في الوقت نفسه أمام بلاده.

وزارة البيئة الإندونيسية الدورة الثالثة والثلاثين لمؤتمر الأطراف اتفاقية الأمم المتحدة

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