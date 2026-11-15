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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

1000 إصابة بالفيروس.. البرازيل تسجل أول وفاة بجدري القرود في 2026

جدري القرود
جدري القرود
القسم الخارجي

سجلت البرازيل أول حالة وفاة بسبب مرض "إم بوكس" (Mpox) في عام 2026؛ ومع ذلك، لا ترى سلطات الصحة العامة أن ارتفاع عدد الإصابات قد وصل إلى مستوى "تفشٍ وبائي"، وذلك وفقاً لما ذكره معهد للصحة العامة.

أول وفاة بفيروس جدري القرود في البرازيل

وقد رصدت البرازيل 1009 حالات إصابة مؤكدة بالفيروس هذا العام، وفقاً لتقرير صدر يوم الجمعة عن مؤسسة "فيوكروز" (Fiocruz)، وهي معهد بحثي عام برازيلي تابع لوزارة الصحة.

وقد وقعت حالة الوفاة في مدينة ريو دي جانيرو، حيث بلغ عدد الحالات المؤكدة في الفترة ما بين سبتمبر الماضي ونوفمبر الجاري ضعف إجمالي الحالات المسجلة خلال بقية العام.

وفي عامي 2022 و2024، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي مرض "إم بوكس" الحالي يمثل "طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً"، نظراً لانتشاره السريع في بعض البلدان.

أعراض فيروس جدري القرود

ومرض "إم بوكس" هو مرض فيروسي يسببه فيروس جدري القردة، وهو نوع ينتمي إلى جنس "أورثوبوكس فيروس" (Orthopoxvirus). وتشمل الأعراض الشائعة للمرض طفحاً جلدياً أو آفات في الأغشية المخاطية قد تستمر لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع، وتكون مصحوبة بحمى، وصداع، وآلام في العضلات، وآلام في الظهر، وإرهاق، وتضخم في الغدد الليمفاوية.

ويمكن أن ينتقل المرض من خلال الاتصال الوثيق بشخص مصاب، أو عبر ملامسة مواد ملوثة، أو من خلال التعامل مع حيوانات مصابة.

وفاة بجدري القرود البرازيل إم بوكس mpox منظمة الصحة العالمية

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